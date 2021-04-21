Büyükşehir Başkan Vekili Çakmak İle Canlı Yayın

Turizm Haftası dolayısı ile İKTAV Araştırma Merkezi

www.iktav.com

kütüphanemizde Kocaeli tarih, kültür ve doğa turizmi, fotoğraf, belge, kitap ve gazeteleri sergisi açtık.

Sergimizi ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sergide yer alan fotoğraf, belge ve kitaplar halkında bilgi aldı ve İKTAV www.iktav.com Araştırma Merkezi Kütüphanemizin önemli bir kültür hizmeti olduğunu söyledi.

İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanemiz ile ilgili TRT tarafından yapılan haberin linkini sizlerle paylaşıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go

Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili ile yaptığımız canlı yayın ile ilgili www.gebzegazetesi.com sosyal medya sayfasında yer alan yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.

“...Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak www.gebzegazetesi.com canlı yayınında gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman’ın sorularını cevaplandırıyor.

Canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz.

https://fb.watch/4ZRCdYGHzl/

Değerli arkadaşım Yaşar Çakmak Bey’e nazik ziyaretinden dolayı, Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak teşekkür ediyor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın belediyenin iki yılını değerlendirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

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Gazete Gebze’de yer alan haberi sizlerle paylaşıyorum.

Tahir Büyükakın, görevde 2 altın yılını anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yanan geçen 2 yılda kente kazandırdığı projeleri kamuoyuyla paylaştı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde “Sevdamız Kocaeli” sloganıyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Büyükakın, tamamlanan 226 ve devam eden 85 eser ve hizmetle Kocaeli’ye yaklaşık 4 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti.

Gebze’ye yapılan hizmetleri de aktaran Başkan Büyükakın, Doğu yakasına alt yapıda büyük yatırımlar yaptıklarını, Kirazpınar sanayi köprüsünün yüzde 35-40’ının tamamlandığı Ekim ayı içerisinde biteceğini söyledi. Hünkar Çayırı Millet Bahçesi ve Fatih Otağı Müzesinin projelerinin hazırlandığını belirten Büyükakın, ihale tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Darıca’nın alt yapısının tamamını yenileyeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, İSU’nun yatırımda 1.sırada olduğunu, ucuz su anlamında 30 Büyükşehir arasında 25.’ci sırada olduğunu söyledi.

DERDİMİZ ALLAH’IN VE HALKIN RIZASINI KAZANMAK

Konuşmasına adaylık döneminde verdiği bir sözü hatırlatarak başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Seçimden önce ‘Koltuğa oturacağımız zamanı değil kalkacağımız zamanı düşünerek çalışacağız’ demiştik. Derdimiz Allah’ın ve halkın rızasını kazanmak. Bunun için çalışmalarımıza başladık. Geçen yılda gece gündüz demeden halkımıza hizmet ettik. Tatil bile yapmadık. Çünkü vatandaşın emanetine talip olduğumuzu ve hakkını vereceğimizi söylemiştik” şeklinde konuştu.

EN FAZLA ESER VE HİZMET ÜRETEN BELEDİYESİYİZ

Gereksiz kavgalardan uzak durduklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, “2 yıllık süreçte emeğimizin karşılığını aldık. Pandemi nedeniyle iç ve dış ekonomik sıkıntılar yaşandı. Pandeminin yaşattığı sıkıntılara rağmen yüz akı ile paylaşacağımız çok sayıda projemiz var. Gerçek kaptan fırtınalı denizde belli olur. Türkiye’nin göreceli olarak en fazla eser ve hizmet üreten belediyesi olduk. 2.3 milyar değerinde 226 eseri hayata geçirdik” dedi.

KASAMIZDA 550 MİLYON TL VAR

Yuvacık Barajı haricinde hiç borçlarının olmadığını ifade eden Başkan Büyükakın, “Belli aralıklarda piyasalara olan borçlarımızı sıfırlıyoruz. 950 milyon lira borç ödedik. Her ay 22 milyon TL Yuvacık Barajı’na ödeme yapıyoruz. Bütün bunlara rağmen 550 milyon TL kasamızda birikmiş paramız var. Bu şehre bir yıl rahat bir şekilde bakarız. Biz şehrin sigortasıyız. Geçtiğimiz iki yıl, yatırımlara hız kesmeden devam ederken, pandemi ile mücadele ettiğimiz ve bütçemizi koruduğumuz 2 altın yıl oldu” şeklinde konuştu.

ULAŞIM YATIRIMLARINA 1.54 MİLYAR TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım projelerine 1,54 milyar TL ayırdı. 694 milyon TL tutarındaki 43 eser ve hizmet tamamlanırken 845 milyon TL tutarındaki 44 eser ve hizmetin yapımı ise devam ediyor.Tramvay projesini sürdüren Büyükşehir, İzmit Plajyolu tramvay hattı ve alım işi kapsamında 82 milyon 380 bin TL harcadı. 2.1 kilometrelik yeni hat için 4 durak yapılırken 6 yeni araç alındı.

CADDE VE KAVŞAKLARA 258 MİLYON

Büyükşehir, cadde, kavşak ve üstyapı düzenlemelerine 258 milyon 711 bin TL harcayarak 209 cadde ve sokakta 214 kilometre üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdi. Diğer yandan il genelindeki asfalt işleri için 36 milyon 980 bin TL yatırım yapıldı. 364 bin ton asfalt yama başka bir deyişle 18 bin 200 adet kamyon Kocaeli’nin yollarına asfalt döktü. İl genelinde yapılan parke ve bordür çalışmaları için harcanan tutar da 35 milyon TL oldu. 607 bin metrekare parke ve 99 bin 200 metre bordür döşendi.

144 MİLYON TL’LİK YOL YATIRIMI

İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi, Çayırova-Tuzla Şifa Mahallesi Geçişi, Dilovası Eynerce Kavşağı Yan Yollar, Gölcük Yüzbaşılar Kavşağı Yan Yollar, Çayırova ve fatih İstasyonları Bağlantı Yolları, Körfez İlimtepe Yolu, 4 Yeni Yay Üst Geçidi, 4 Yeni Otopark, Kırsal Alanlarda 5 Yeni Bağlantı Köprüsü ve Köylere Stabilize Yol çalışmaları kapsamında toplam 144 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

GEBZE-DARICA METROSU YÜZDE 19,5’ ULAŞTI

Gebze bölgesinin trafik sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak olan Gebze-Darıca Metrosu yapım çalışmaları devam ediyor. Proje gerçekleşme oranı yüzde 19,5’e ulaşırken proje15,6 kilometre uzunluğunda olacak ve 11 istasyon yer alacak. Ulaşım filosunu genişletmek için Büyükşehir 109 yeni otobüs alımı için sözleşme imzaladı. 109 otobüsün toplam maliyeti 266 milyon 371 bin TL’yi aşıyor.

ALTYAPIYA 1.15 MİLYAR ,ÜSTYAPIYA 283 MİLYON TL

Karamürsel Tüneli, Gebze-Tem Otoyolu Köprüsü Bağlantı Yolları, Körfez İlimtepe Yolu 1. Etap, İzmit Solaklar Yolu (Çayırbaşı Sokak) ve Yol Yapım çalışmaları 200 milyon TL’ye mal olacak. Altyapı çalışmaları kapsamında 572 milyon TL tutarında 36 eser ve hizmeti Kocaeli’ye kazandırıldı. 577 milyon TL tutarındaki 4 eser ve hizmetin yapımı ise devam ediyor. 503 kilometre İçme Suyu Hatları, 244 kilometre Kanalizasyon Hatları, 86 kilometre Yağmur Suyu ve Dere Islahları, 116 köye yeni altyapı, 47 adet İçme Suyu Depoları ve İSU üst yapı çalışmaları tamamlandı. 350 kilometre İçme Suyu Hatları, 194 kilometre Kanalizasyon Hatları, 48 kilometre Yağmur Suyu Hatları ve Dere Islahları ve 61 adet İçme Suyu Depoları’nın yapımı devam ediyor. Üstyapı çalışmaları kapsamında 168 milyon TL tutarında 37 eser ve hizmet tamamlandı. 115 milyon TL tutarındaki 15 eser ve hizmetin yapımı devam ediyor. 4 Yeni Spor Salonu, 3 Yeni Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 5 Yeni Kültür Merkezi, Kartepe Kent Meydanı, 2 Yeni İtfaiye Müfrezesi, 2 Yeni Akademi Lisesi, Restorasyonlar ve İzmit Pişmaniyeciler Meydanı’nın yapımı tamamlandı. Kandıra Belediyesi Hizmet Binası, Gebze Sporcu Eğitim Merkezi, Stadların Yenilenmesi, Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yüzme Havuzu, Kocaeli İtfaiyesi Yeni Hizmet Binası ve Eğitim Alanı, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği İdari Binası, Tavşantepe Cemevi, İzmit Çocuk Trafik Eğitim Parkı ve Darıca Kapalı Pazar Yeri yapım işleri ise devam ediyor.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERE 363 MİLYON TL

Büyükşehir 41 Kart destekleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine 65 milyon TL’lik destek sağladı. Hasta Nakil Hizmetleri, Yakacak Destekleri, Gönül Kazan Projesi, Kırtasiye Destekleri Barınma ve Konaklama Merkezleri, Annelere Süt, Su Yardımı, Evde Bakım, Amatör Spor Kulüplerine Destek, Halk üniversitesi KO-MEK ve Robotik Kodlama Atölyeleri Büyükşehir’in sosyal ve kültürel projeleri arasında yer aldı.

İSTİHDAM VE ÜRETİM PROJELERİ

Kocaeli’de istihdamın artması için Büyükşehir seferber oldu. Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi, komeksepeti.com, USTAM Kocaeli, Tarımsal Destekler, Sera Destekleri, Doğal Salma Tavukçuluk Destekleri, Meyve Fidanı Desteği, Arıcılık Destekleri ile hem istihdamın artırılması hem de yerel kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE 311 MİLYON TL’LİK DESTEK

Bir yılı aşkın süredir Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgınında da Büyükşehir, Kocaelililerin yanında oldu. İSU Destekleri, Hijyen, Gıda ve Sağlık Destekleri, Şoför Esnafı Destekleri, Esnaf Destekleri ve Eğitim Destekleri kapsamında 311 milyon TL tutarında destek sağlandı.