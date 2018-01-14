Büyükşehir dilencilere göz açtırmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte huzur ve güvenin hakim olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı denetimlerle halk sağlığını da koruyan Büyükşehir Belediyesi sokakta vatandaşlardan para toplayanlara da göz açtırmıyor.

TUTANAK TANZİM EDİLDİ

Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler Yahya Kaptan Mahallesi’nde vatandaşlardan para toplayan bir kişi tespit etti. Duygu sömürüsü yaparak halktan para toplayan kişi ekiplerce zabıt amirliğine götürüldü. Üzerinden 157 TL çıkan şahsa tutanak tanzim edildi.

PARAYA EL KONULDU

Yahya kaptan mahallesinde ekiplerimizin rutin kontrolleri sırasında dilendiği tespit edilen vatandaşa 5326 sayılı kanunun 33. Maddesine istinaden idari karar tutanağı tanzim edildi. Şahsa 124 TL ceza uygulandı. Üzerinden çıkan 157 TL’ ye de kamuya aktarılmak üzere el konulmuştur.