banner426
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Büyükşehir İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 41 kartlara 1 Milyon 628 Bin TL yükleyerek yardıma muhtaç aileleri sevindirdi.

Büyükşehir İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:01

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunan 41 kart, Ramazan Ayı’nda da aileleri sevindirdi. 41 kart vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere 1 milyon 628 bin TL yüklendi.

RAMAZANDA YÜKLEME YAPILDI

 Büyükşehir Belediyesi ekonomik durumları itibariyle sağlıklı beslenme noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik gıda tanımlı 41 Kart’a Ramazan ayının ilk haftasında toplam 1 milyon 628 bin TL yükleme gerçekleştirdi. Vatandaşlar bu yükleme ile Ramazan ihtiyaçlarını marketlerden karşılamaya başladı.

41 KART İLE ALIŞVERİŞ

 41 Kart ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların banka ile anlaşmalı yerlerden alışveriş yapmalarını sağlıyor. Bu sistem sayesinde yardımların sistemli, düzenli ve vatandaşı mağdur etmeden ulaştırılması gerçekleştiriliyor. Mağdur vatandaşlar 41 Kart ile anlaşmalı marketlerden banka kartı ile alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

41 KARTA KİMLER BAŞVURABİLİR

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası’na SGK provizyon, fakirlik belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte başvuru alınıyor. Başvuru sonrasında uzman personeller tarafından ev ziyareti gerçekleştiriliyor. Eldeki veriler ‘Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu’na sunuluyor. Değerlendirme kurulunda, dosya görüşülerek vatandaşın yardıma ihtiyacı olup olmadığına, ihtiyacı varsa yardımın çeşidine ve miktarına karar veriliyor. Tüm bu süreçler boyunca vatandaşa bilgi mesajı gönderiliyor. Ayrıntılı bilgi Büyükşehir Belediyesi’nin 153 no’lu çağrı merkezinden alınabilir.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çerkesler 155. Yılında Atalarını Andı Çerkesler 155. Yılında Atalarını Andı
Dilovası'nda 19 Mayıs Dilovası'nda 19 Mayıs
Çayırova’da 19 Mayıs Coşkusu Çayırova’da 19 Mayıs Coşkusu
19 Mayıs'ta Ulaşım Ücretsiz 19 Mayıs'ta Ulaşım Ücretsiz
Büyükakın 19 Mayıs'ı Kutladı Büyükakın 19 Mayıs'ı Kutladı
Faydasıçok Holding Atatürk'ü Uğurladı Faydasıçok Holding Atatürk'ü Uğurladı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Çerkesler 155. Yılında Atalarını Andı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen program ile Çerkes kökenli vatandaşlar, Çarlık...

Haberi Oku