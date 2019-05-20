Büyükşehir İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında 41 kartlara 1 Milyon 628 Bin TL yükleyerek yardıma muhtaç aileleri sevindirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sunan 41 kart, Ramazan Ayı’nda da aileleri sevindirdi. 41 kart vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere 1 milyon 628 bin TL yüklendi.



RAMAZANDA YÜKLEME YAPILDI



Büyükşehir Belediyesi ekonomik durumları itibariyle sağlıklı beslenme noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik gıda tanımlı 41 Kart’a Ramazan ayının ilk haftasında toplam 1 milyon 628 bin TL yükleme gerçekleştirdi. Vatandaşlar bu yükleme ile Ramazan ihtiyaçlarını marketlerden karşılamaya başladı.



41 KART İLE ALIŞVERİŞ



41 Kart ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların banka ile anlaşmalı yerlerden alışveriş yapmalarını sağlıyor. Bu sistem sayesinde yardımların sistemli, düzenli ve vatandaşı mağdur etmeden ulaştırılması gerçekleştiriliyor. Mağdur vatandaşlar 41 Kart ile anlaşmalı marketlerden banka kartı ile alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını gideriyor.



41 KARTA KİMLER BAŞVURABİLİR



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası’na SGK provizyon, fakirlik belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte başvuru alınıyor. Başvuru sonrasında uzman personeller tarafından ev ziyareti gerçekleştiriliyor. Eldeki veriler ‘Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu’na sunuluyor. Değerlendirme kurulunda, dosya görüşülerek vatandaşın yardıma ihtiyacı olup olmadığına, ihtiyacı varsa yardımın çeşidine ve miktarına karar veriliyor. Tüm bu süreçler boyunca vatandaşa bilgi mesajı gönderiliyor. Ayrıntılı bilgi Büyükşehir Belediyesi’nin 153 no’lu çağrı merkezinden alınabilir.