banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir personellerine müjde!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram öncesi yaklaşık 5 bin 100 belediye personelini sevindirecek müjdeyi verdi. Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve İSU’da çalışan Belde AŞ. işçilerine Ekim ayında verilmesi gereken ikramiyelerini kapsayan yaklaşık 4 milyon TL bayramdan önce hesaplarına yatırılacak.

Büyükşehir personellerine müjde!

28 Temmuz 2020 Salı 10:20


 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye personelinin Kurban Bayramı’nı daha rahat geçirmesini sağlamak için harekete geçti. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nde ve İSU’da görev alan Belde AŞ. işçilerinin Ekim ayında verilmesi gereken ikramiyelerinin bir kısmının bayram öncesi yatırılması talimatını verdi. Buna göre yaklaşık 5 bin 100 çalışanın ikramiyelerinin bir kısmını kapsayan 4 milyon TL hesaplarına yatırılacak.

 

BAYRAM ÖNCESİ SEVİNDİRDİ

Bayram öncesi yatırılacak ikramiye, personelin bayramı daha rahat geçirmesini sağlayacak. Çalışanına maaşını geciktirmeden personeline veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ödemeyle bir kez daha personelinin yanında olduğunu, en rahat koşullarda bayram geçirmesini sağlamış oldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Valilikten bayram tedbirleri Valilikten bayram tedbirleri
Çiftçi; Çiftçi;"Muhtarlarımızın yanındayız"
Gebze'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Gebze'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü...
Köy yollarına kaldırım imalatı Köy yollarına kaldırım imalatı
Mezba sırası alımında son gün Mezba sırası alımında son gün
Koca, müdürleriyle sokak boyadı Koca, müdürleriyle sokak boyadı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Valilikten bayram tedbirleri
Kocaeli Valilği Kurban Bayramı nedeniyle belli tedbirler aldı. Alınan tedbirler komuoyuyla paylaşıldı....

Haberi Oku