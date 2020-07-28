Büyükşehir personellerine müjde!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram öncesi yaklaşık 5 bin 100 belediye personelini sevindirecek müjdeyi verdi. Başkan Büyükakın’ın talimatıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde ve İSU’da çalışan Belde AŞ. işçilerine Ekim ayında verilmesi gereken ikramiyelerini kapsayan yaklaşık 4 milyon TL bayramdan önce hesaplarına yatırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye personelinin Kurban Bayramı’nı daha rahat geçirmesini sağlamak için harekete geçti. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi’nde ve İSU’da görev alan Belde AŞ. işçilerinin Ekim ayında verilmesi gereken ikramiyelerinin bir kısmının bayram öncesi yatırılması talimatını verdi. Buna göre yaklaşık 5 bin 100 çalışanın ikramiyelerinin bir kısmını kapsayan 4 milyon TL hesaplarına yatırılacak.

BAYRAM ÖNCESİ SEVİNDİRDİ

Bayram öncesi yatırılacak ikramiye, personelin bayramı daha rahat geçirmesini sağlayacak. Çalışanına maaşını geciktirmeden personeline veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu ödemeyle bir kez daha personelinin yanında olduğunu, en rahat koşullarda bayram geçirmesini sağlamış oldu.