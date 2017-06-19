Büyükşehir’de görev değişikliği Büyükşehir Belediyesi’nde yeni kurulan şube müdürlüğüne atama yapılırken Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda da yeni görevlendirme gerçekleşti.

19 Haziran 2017 Pazartesi 20:26