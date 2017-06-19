banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’de görev değişikliği

Büyükşehir Belediyesi’nde yeni kurulan şube müdürlüğüne atama yapılırken Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda da yeni görevlendirme gerçekleşti.

Büyükşehir'de görev değişikliği

19 Haziran 2017 Pazartesi 20:26

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yeni görev değişiklikleri yapıldı. Genel Sekreter Özel Kalemi görevini yürütmekte olan Serhan ÇATAL Zabıta Dairesi Başkanlığı’na, Zabıta Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Sadettin ÖZALAY ise Trafik Hizmetleri ve Güvenlik’ten sorumlu Genel Sekreter Danışmanlığı görevine getirildi. Ayrıca “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi il koordinatörlüğü görevini yürütmekte olan Nagehan MALKOÇ yeni yapılan görevlendirme ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevine atandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri
Kocaeli Ticaret Odası İftar Programı Kocaeli Ticaret Odası İftar Programı
Maaş Tarihleri Belli Oldu Maaş Tarihleri Belli Oldu
Meteorolojiden uyarı ! Meteorolojiden uyarı !
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Yarışması Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Yarışması
Ömer Döngeloğlu Gebzeliler ile buluştu Ömer Döngeloğlu Gebzeliler ile buluştu
Yukarı Çık

banner149

Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri
Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri, Bilgievleri ve Gençlik Merkezi öğretmenleri yeni eğitim-öğretim...

Haberi Oku