Büyükşehir’den Engelli Bireyler İçin Sağlık Söyleşileri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli bireyler için düzenlediği söyleşilerde her hafta farklı bir konuyu ele alıyor.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli bireylere ve ailelerine yönelik "Engelli Bireyler İçin Sağlık Söyleşileri" programı gerçekleştirildi. Çevrim içi olarak yapılan söyleşilerde, her hafta farklı konular uzmanlar tarafından ele alınıyor.

SAĞLIK ALANINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, engel gruplarını sosyal ve psikolojik açıdan desteklemek amacıyla, "Engelli Bireyler İçin Sağlık Söyleşileri" programı gerçekleştirildi. Beş hafta süren ve dernek başkanlarının katılımıyla tüm engel gruplarının temsil edildiği programda, uzmanlar tarafından engel gruplarının sağlık alanında karşılaştığı problemler ve problemlerin çözüm önerileri dile getirildi. Bedensel, görme, işitme, zihinsel, down, otizm, ruhsal duygusal ve süreğen engel gruplarına yönelik dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen söyleşiler, salgın tedbirleri nedeniyle çevrim içi olarak yapıldı.

HER HAFTA FARKLI KONU VE KONUK

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev alan Dr. Hakan Candangil’in konuk olduğu söyleşilerin ilk haftasında; medikal malzemelere erişim, reçetelendirme, geri ödeme ve ücretlendirme, medikal malzemelerde raporlarda bulunması gerekli zorunlu bilgiler, raporların hangi tür sağlık kurumlarından alınması gerektiği, zimmet, tamir ve garanti süreleri gibi konular ele alındı.

İKİNCİ HAFTADA

Söyleşilerin ikinci haftasında, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ali Yiğit ile birlikte Engelli Sağlık Kurul Raporları, raporların hangi kurumlardan alındığı, müracaat şekilleri, derecelendirme sistemi, ÇÖZGER Raporları, raporlar için gerekli ücretlendirme sistemi, raporlara sahip olan kişilerin elde ettiği haklar işlendi.

SAĞLIKLA İLGİLİ PROBLEMLER

Üçüncü hafta gerçekleştirilen söyleşinin konuğu, beslenme ve diyet uzmanı Zeynep Beyza Soydaş oldu. Programda sağlıklı beslenme kavramı, kilo vermede doğru bilinen yanlışlar, örnek beslenme menüsü, pandemi döneminde beslenme, bağışıklık güçlendirme için neler yapılabileceği konuları ve Ramazan ayı nedeniyle beslenmede nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili konular görüşüldü.

UZMAN PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Evde Bakım Hizmetleri ile Evde Sağlık Hizmetlerinin farkının anlatıldığı dördüncü söyleşide, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün uzman personeli tarafından yatağa bağımlı bireylerin en büyük sorunu olan bası yaralarına, yatağa bağımlı bireylere bakım veren ailelerin psikolojik durumlarına ve destek sistemleri konularına değinildi.

RUHSAL SAĞLIK

Psikolog Büşra Erarslan ve Psikolog Ömer Erarslan’ın konuk olduğu beşinci hafta, ruhsal sağlık kavramı, ruhsal sağlığın önemi, pandemi döneminde ruhsal sağlık, ruhsal sağlığı güçlendirmek için neler yapılabileceği, ruhsal hastalıklarda damgalanma ve engelli bireylerde bakım veren kişinin ruhsal anlamda yaşadığı problemler ve çözüm önerileri hakkında konuşuldu.