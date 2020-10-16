Büyükşehir’den Gebze’de Yol Yenileme Çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan yollarına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi’ne bağlı 4510 Sokak’ta üst yapı çalışması yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada ilk olarak terasman kazısı yapıldı.

PMT SERİMİNE BAŞLANDI

Gebze bölgesindeki üst yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, terasman kazı ile yolun düzlemesini gerçekleştirdi. Çalışma dahilinde yolun PMT malzeme serimine başlandı. Yapılan çalışma ile bölgede yolu kullanan araçların daha konforlu seyahat etmesi sağlanacak.

ASFALT SERİM İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sokakta çalışmalarını sürdüren ekipler, yola PMT malzemesi sonrasında asfalt serimi gerçekleştirecek. 4510 sokaktaki çalışmalar için yoğun bir mesai harcayan ekipler, il genelindeki yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.