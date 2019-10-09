Büyükşehir’den Gebzeli çiftçilere 800 bin TL’lik destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli il sınırları içerisinde üretim yapan çiftçilere önemli destekler veriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan yardımlar yerinde denetleniyor. Bu doğrultuda Gebze’de faaliyet gösteren çiftçilere 800 bin TL‘lik destek sağlandı.

YARDIMLAR DENETLENİYOR

Sanayi, konut ve ulaşım ağlarının ortasında kalan Gebze ilçesi, sanayinin yanı sıra önemli tarım alanlarına ev sahipliği yapıyor. İstanbul gibi önemli bir pazara yakın olan Gebze ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli destekler veriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan yardımlar yerinde denetleniyor.

GEBZE’NİN KÖYLERİNE ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Gebze Ziraat Odası yöneticileri ile Gebze de seraların yoğun olarak bulunduğu Denizli, Cumaköy, Kadıllı ve Ovacık mahallelerinde incelemelerde bulundu. Arazi fiyatlarının aşırı değer kazanması, konut ve sanayi alanları içerisinde kalması tarımsal üretimi zorluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise çiftçilerin üretim yapması için Gebze ilçesinde birim alandan en fazla üretim imkânı veren örtü altı yetiştiriciliğini destekleyerek çiftçileri teşvik ediyor.

200 ÇİFTÇİYE 800 BİN TL DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Gebze ilçesinde yaklaşık 200 çiftçiye 800 Bin TL tarımsal desteklemede bulundu. 180 çiftçinin toprak analizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisleri ve veteriner hekimleri çiftçilere yerinde tarım danışmanlığı hizmeti veriyor.

GEBZE’DE TARIM FAALİYETLERİ

5 bin adet seranın bulunduğu bölgede bin 600 dekar alanda örtü altı tarımı yapılıyor. Bin 700 dekar alanda ise açıkta sebze yetiştiriciliği yapılıyor. 15 bin 50 büyükbaş, 32 bin küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bölgede, 5 bin 520 adet arı kovanı bulunuyor. Yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 3 bin adet olan örtü altı sayısı 5 bin adet oldu. Çiftçiler Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine gösterdiği hassasiyet, teşvik ve yardımlardan dolayı memnuniyetlerini ifada ediyor.





