Büyükşehir'den Hayvansever Derneklere Yardım

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için dernek ve duyarlı vatandaşlara mama, su kabı ve kumbara hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği birçok proje ve sosyal etkinlikler sayesinde hayvansever dernekleri ile sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda yıl içinde düzenli olarak sokak hayvanlarına yönelik hizmetler verirken dernekleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü kentin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Hayvansever dernekleri ile sık sık görüşen Büyükşehir, dernek ve duyarlı vatandaşlara mama yardımında bulunuyor. Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Platin Pek, Gölcük Aktivistleri Başkanı Gülçin Taşkın ve Kocaeli Hayvanseverler Derneği Başkanı Gonca Çelik’e sokak hayvanları için kuru mama, yaş konserve mama, su kabı ve kumbara dağıtıldı.



Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaret ettikleri derneklere 15 kiloluk 160 paket kuru mama yardımında bulundu. Dağıtılan kuru mamaların toplamı 2 bin 400 kiloyu buluyor.



YARDIMLAR DÜZENLİ OLARAK YAPILIYOR

Sokak hayvanlarına yönelik düzenli çalışmalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayvansever derneklerine düzenli olarak mama yardımları yapıyor. Mamanın yanı sıra dernek ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kedi ve köpek kulübesi, su kabı ve hayvanların ihtiyaç duyacağı malzemeler, bu derneklere düzenli olarak veriliyor. Hayvansever dernekleri Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanları için gerçekleştirdiği düzenli yardım ve ilgiden memnun olduklarını ifade ediyor.