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Büyükşehir’den sağlıklı iletişim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın hizmet içi eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ve Ambulans Hizmetleri Biriminde görev yapan personele yönelik ‘‘Sağlıkta İletişim’’ eğitimi verildi. Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan verdi.

Büyükşehir'den sağlıklı iletişim

22 Ocak 2017 Pazar 15:32

MESAJLAR NET OLMALI

Öğretim görevlisi Mercan, ‘’Özellikle vatandaşla doğrudan iletişime geçen birimler belediyenin dış yüzü olması nedeniyle bir kişinin yapacağı hata tüm kurumu etkileyebilir’’ dedi. Mercan, doğru bir mesajın söylenen değil anlaşılan olduğunu ve iletişimde verdiğimiz mesajın açık, net ve anlaşılabilir olması gerektiğini ifade etti.

HİZMET DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR

Tümay Mercan, Belediyeler sosyal belediyecilik anlayışı içeresinde, halkın hayatının doğumdan ölüme kadar her alanına nüfus etmiş durumdadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bunun en güzel örneğidir dedi.  Belediye Meclis Salonunda gerçekleştiren Eğitim 2 gün sürecek.

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Büyükşehir’den Sağlıklı Iletişim
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