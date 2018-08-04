Büyükşehir’in Plajları Örnek Olarak Gösteriliyor

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların temiz bir çevrede rahatça yüzüp tatil yapabilmesi için halk plajları oluşturuyor. Gerçekleştirilen özverili çalışmalar sonucunda Kocaeli’ne birçok mavi bayraklı halk plajları kazandırıldı. Birçok açıdan örnek gösterilen mavi bayraklı Büyükşehir plajları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı teknik personelleri tarafından ziyaret edildi. Plajlardaki fiziki ve sosyal donatıların incelendiği ziyarette, Kocaeli’deki çalışmaların İstanbul’da bulunan birçok plajda uygulanması için fikir alışverişinde bulunuldu.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR İNCELENDİ

Yapımından işletilmesine kadar her açıdan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mavi bayraklı plajları, birçok kurum için örnek olarak gösteriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 17 teknik personel Kumcağız, Cebeci, Kerpe ve Bağırganda bulunan mavi bayraklı halk plajlarını gezdiler. Plajlardaki fiziki ve sosyal donatıları inceleyen teknik personellere cankurtaran, sağlık ve temiz çalışmaları hakkında Çevre Koruma ve Kontrol, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlıkları personelleri tarafından bilgi verildi.

VATANDAŞLAR PLAJLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz aylarında vatandaşların temiz ve güvenli bir ortamda denizde yüzebilmesi için düzenli olarak yoğun bir çaba sarf ediyor. Yaz sezonunda vatandaşların rahat edebilmesi için ekipler her gün temizlik ve düzenleme çalışması yapıyor. Uluslararası standartlara uygun şekilde işletilen Kumcağız, Cebeci, Kerpe, Bağırgan ve Altınkemer mavi bayraklı plajlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.