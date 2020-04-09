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Büyükşehir’in ürettiği maskeler kamu kurumlarına dağıtıldı

Kocaeli Bilim Merkezi ve Kocaelili Annelerin ürettiği maskeler kamu kurumlarına dağıtıldı.

Büyükşehir'in ürettiği maskeler kamu kurumlarına dağıtıldı

09 Nisan 2020 Perşembe 13:10

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Kocaelili annelerin ve Kocaeli Bilim Merkezi’nin ürettiği maskeler kamu kurumlarına dağıtıldı.

 

MASKE ÜRETİLİYOR

Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına Kocaeli’nin fedakâr annelerinden destek gelmiş, anneler evlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin malzeme desteği ile siperlik (maske) üretmeye başlamıştı. Kocaelili Annelerin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi’nde ise 3D yazıcılar ile maske üretiliyor.

 

TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Bilim Merkezinde 3D yazıcılarla ve gönüllü annelerin ürettikleri yüz koruyucu siperlikler sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin kullanımı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç’a teslim edildi.

 

KAMU KURUMLARINA DAĞITILDI

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Covid-19 ile mücadele kapsamında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bin 200, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne 150, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına 100, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına 150 ve Büyükşehir Ambulans servisine 90 adet maske teslim etti.

 

ÜRETİM DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce salgın bitene kadar yüz koruyucu siperlikler ve maske üretimine devam edileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacının bu üretilen maskeler ile karşılanacağı belirtildi.

 

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