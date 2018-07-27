Büyükşehir’le 26 Öğrenci Spor Lisesi’ni Kazandı

ÜCRETSİZ HAZIRLIK SUNUYOR
Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları, dört yıl önce gençlere büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu’nun yönlendirmesiyle hayata geçirildi. Bu kurslara, lise ve üniversitelerin spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bölümlerine girmek isteyen gençler katıldı. Kurslarının açılmasının ardından çok sayıda genç kayıt yaptırarak sınavlara hazırlanmaya başladı. Gençler; PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme gibi hazırlık kurslarında uzman eğitmenler ile sınav takvimlerine uygun dönemlerde ücretsiz hazırlanabilme olanağı yakaladı.
PMYO İÇİN KAYIT DEVAM EDİYOR
Spor Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl Spor Liseleri hazırlık kursları tamamlandı. Tamamlanan POMEM ve Askeri Okullar kurslarının ise sınav sonuçları bekleniyor. Şu anki sınav takvimine göre İzmit ve Gebze’de Besyo kursları devam ediyor. Ayrıca PMYO kursu için kayıtlar devam etmekte. PMYO için başvurular Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılabiliyor.
YÜZDE 81.25 BAŞARI
Spor Lisesi sınavı için İzmit ilçesinde kurslara katılım sağlayan 25 öğrenciden 22 öğrenci, Gebze ilçesinde 7 öğrenciden 4 öğrenci girdikleri zorlu sınavı kazandı. Toplamda 26 öğrenci girdiği Spor Lisesi sınavında başarılı oldu. Büyükşehir bu yıl Spor Lisesi sınavına hazırlanan öğrencilere yüzde 81.25 başarı sağlamış oldu.
İZMİT VE GEBZE’DE
Gençlerin bu zorlu sınavlarda başarılı olması ise verilen eğitimin kalitesinden kaynaklanıyor. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Bu kapsamda tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. İzmit İlçesinde 50. Yıl Spor Salonunda, Gebze bölgesinde ise Çayırova Şehit Er Mücahit Okur İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gençlerle İzmit bölgesinde 2 antrenör, Gebze bölgesinde 1 antrenör ilgileniyor.
|
NO
|
İLÇE
|
KAZANANLAR
|
1
|
İZMİT
|
ORÇUN SAĞLAM
|
2
|
İZMİT
|
RÜYA AKDENİZ
|
3
|
İZMİT
|
SAMET TAŞKIN
|
4
|
İZMİT
|
YUSUF EFE
|
5
|
İZMİT
|
ŞAHİN AĞCA
|
6
|
İZMİT
|
HAZAN BİNGÖL
|
7
|
İZMİT
|
UTKU YÜKSEL
|
8
|
İZMİT
|
CİHAN CANDAN
|
9
|
İZMİT
|
İNANÇ OKCAN
|
10
|
İZMİT
|
BETÜL POLAT
|
11
|
İZMİT
|
EDANUR YILDIRIM
|
12
|
İZMİT
|
ERSİN TAM
|
13
|
İZMİT
|
BUSENUR TİNLİ
|
14
|
İZMİT
|
EDANUR BAŞTÜRK
|
15
|
İZMİT
|
TOLGA GEHYA
|
16
|
İZMİT
|
SERKAN ÇALIK
|
17
|
İZMİT
|
MÜRVET BUSE ŞENOCAK
|
18
|
İZMİT
|
KADİR AKARSU
|
19
|
İZMİT
|
UMUT UZUN
|
20
|
İZMİT
|
VEDAT BOZOĞLU
|
21
|
İZMİT
|
SEMA ÜLKER
|
22
|
İZMİT
|
ALPEREN DİNAR
|
23
|
GEBZE
|
ENES TARIK LAL
|
24
|
GEBZE
|
YUNUS ÖZCAN
|
25
|
GEBZE
|
KAMİL KAYA
|
26
|
GEBZE
|
KAAN AYDIN