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Büyükşehir’le 26 Öğrenci Spor Lisesi’ni Kazandı

Büyükşehir’in ücretsiz açtığı kurslarda zorlu sınava hazırlanan 32 öğrenciden 26’sı Spor Liseleri sınavında başarılı oldu.

Büyükşehir'le 26 Öğrenci Spor Lisesi'ni Kazandı

27 Temmuz 2018 Cuma 11:48

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde dört yıldır devam ettirilen ücretsiz spor özel yetenek kursları bu yıl da geleneği bozmayarak gençlerin lise ve üniversite hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya devam ediyor. Büyükşehir’in açtığı ücretsiz kurslara katılan 26 genç, girdikleri Spor Liseleri sınavında başarılı olarak, hayalin kurduğu okulu kazandı. Büyükşehir bu yıl Spor Liseleri sınavına hazırlanan gençlere yüzde 81.25 başarı sağlamış oldu.

 

ÜCRETSİZ HAZIRLIK SUNUYOR
Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları, dört yıl önce gençlere büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu’nun yönlendirmesiyle hayata geçirildi. Bu kurslara,  lise ve üniversitelerin spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bölümlerine girmek isteyen gençler katıldı. Kurslarının açılmasının ardından çok sayıda genç kayıt yaptırarak sınavlara hazırlanmaya başladı. Gençler; PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme gibi hazırlık kurslarında uzman eğitmenler ile sınav takvimlerine uygun dönemlerde ücretsiz hazırlanabilme olanağı yakaladı.

 

PMYO İÇİN KAYIT DEVAM EDİYOR

Spor Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl Spor Liseleri hazırlık kursları tamamlandı. Tamamlanan POMEM ve Askeri Okullar kurslarının ise sınav sonuçları bekleniyor. Şu anki sınav takvimine göre İzmit ve Gebze’de Besyo kursları devam ediyor. Ayrıca PMYO kursu için kayıtlar devam etmekte. PMYO için başvurular Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılabiliyor.

 

YÜZDE 81.25 BAŞARI

Spor Lisesi sınavı için İzmit ilçesinde kurslara katılım sağlayan 25 öğrenciden 22 öğrenci, Gebze ilçesinde 7 öğrenciden 4 öğrenci girdikleri zorlu sınavı kazandı. Toplamda 26 öğrenci girdiği Spor Lisesi sınavında başarılı oldu. Büyükşehir bu yıl Spor Lisesi sınavına hazırlanan öğrencilere yüzde 81.25 başarı sağlamış oldu.

 

İZMİT VE GEBZE’DE
Gençlerin bu zorlu sınavlarda başarılı olması ise verilen eğitimin kalitesinden kaynaklanıyor. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Bu kapsamda tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. İzmit İlçesinde 50. Yıl Spor Salonunda, Gebze bölgesinde ise Çayırova Şehit Er Mücahit Okur İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gençlerle İzmit bölgesinde 2 antrenör, Gebze bölgesinde 1 antrenör ilgileniyor.


NO

İLÇE

KAZANANLAR

1

İZMİT

ORÇUN SAĞLAM

2

İZMİT

RÜYA AKDENİZ

3

İZMİT

SAMET TAŞKIN

4

İZMİT

YUSUF EFE

5

İZMİT

ŞAHİN AĞCA

6

İZMİT

HAZAN BİNGÖL

7

İZMİT

UTKU YÜKSEL

8

İZMİT

CİHAN CANDAN

9

İZMİT

İNANÇ OKCAN

10

İZMİT

BETÜL POLAT

11

İZMİT

EDANUR YILDIRIM

12

İZMİT

ERSİN TAM

13

İZMİT

BUSENUR TİNLİ

14

İZMİT

EDANUR BAŞTÜRK

15

İZMİT

TOLGA GEHYA

16

İZMİT

SERKAN ÇALIK

17

İZMİT

MÜRVET BUSE ŞENOCAK

18

İZMİT

KADİR AKARSU

19

İZMİT

UMUT UZUN

20

İZMİT

VEDAT BOZOĞLU

21

İZMİT

SEMA ÜLKER

22

İZMİT

ALPEREN DİNAR

23

GEBZE

ENES TARIK LAL

24

GEBZE

YUNUS ÖZCAN

25

GEBZE

KAMİL KAYA

26

GEBZE

KAAN AYDIN
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KocaeliSpor LisesiöğrenciLiseGebze
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