Büyükşehir’le 26 Öğrenci Spor Lisesi’ni Kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde dört yıldır devam ettirilen ücretsiz spor özel yetenek kursları bu yıl da geleneği bozmayarak gençlerin lise ve üniversite hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya devam ediyor. Büyükşehir’in açtığı ücretsiz kurslara katılan 26 genç, girdikleri Spor Liseleri sınavında başarılı olarak, hayalin kurduğu okulu kazandı. Büyükşehir bu yıl Spor Liseleri sınavına hazırlanan gençlere yüzde 81.25 başarı sağlamış oldu.

ÜCRETSİZ HAZIRLIK SUNUYOR

Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları, dört yıl önce gençlere büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu’nun yönlendirmesiyle hayata geçirildi. Bu kurslara, lise ve üniversitelerin spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bölümlerine girmek isteyen gençler katıldı. Kurslarının açılmasının ardından çok sayıda genç kayıt yaptırarak sınavlara hazırlanmaya başladı. Gençler; PAEM, Spor Liseleri, PÖH, POMEM, PMYO, BESYO, Askeri Okulları ve Görevde Yükselme gibi hazırlık kurslarında uzman eğitmenler ile sınav takvimlerine uygun dönemlerde ücretsiz hazırlanabilme olanağı yakaladı.







PMYO İÇİN KAYIT DEVAM EDİYOR

Spor Şube Müdürlüğü tarafından bu yıl Spor Liseleri hazırlık kursları tamamlandı. Tamamlanan POMEM ve Askeri Okullar kurslarının ise sınav sonuçları bekleniyor. Şu anki sınav takvimine göre İzmit ve Gebze’de Besyo kursları devam ediyor. Ayrıca PMYO kursu için kayıtlar devam etmekte. PMYO için başvurular Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılabiliyor.

YÜZDE 81.25 BAŞARI

Spor Lisesi sınavı için İzmit ilçesinde kurslara katılım sağlayan 25 öğrenciden 22 öğrenci, Gebze ilçesinde 7 öğrenciden 4 öğrenci girdikleri zorlu sınavı kazandı. Toplamda 26 öğrenci girdiği Spor Lisesi sınavında başarılı oldu. Büyükşehir bu yıl Spor Lisesi sınavına hazırlanan öğrencilere yüzde 81.25 başarı sağlamış oldu.

İZMİT VE GEBZE’DE

Gençlerin bu zorlu sınavlarda başarılı olması ise verilen eğitimin kalitesinden kaynaklanıyor. Öğrenciler bu sınavlara alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde hazırlanıyor. Bu kapsamda tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. İzmit İlçesinde 50. Yıl Spor Salonunda, Gebze bölgesinde ise Çayırova Şehit Er Mücahit Okur İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Gençlerle İzmit bölgesinde 2 antrenör, Gebze bölgesinde 1 antrenör ilgileniyor.





