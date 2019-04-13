Buzlar eridi!

Hodri Meydan Grubu lideri Enver Güler ve yeşil-siyahlı taraftar, Eski Çarşı tribün lideri Sedat Tozar ile mor -beyazlı taraftarları İzmit'te ağırladı.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği'nden yapılan açıklamada, "Geçmişte yaşanan olumsuz durumların son bulması adına gerçekleştirdiğimiz hoş sohbet; aynı fabrikaların dumanında zehirlenen çocukların birbirleri ile husumet gütmesi değil dostluk köprüleri kurması adınaydı.

KİMSEYE DÜŞMAN DEĞİLİZ

Gerçekleşen sohbette bizlere şampiyonluk yolunda başarılar dileyen ve yanımızda olduklarını söyleyen Eski Çarşı liderlerine teşekkür ediyoruz. Bizler de ilimizin köklü kulüplerinden Gebzespor'un bu sezon yaşadığı olumsuzlukları geride bırakarak ligde kalmayı başaracağına eminiz.