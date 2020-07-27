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Çakmak: 'Bilim merkezi 'Kocaeli'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlim, Kültür ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi’ni ve Gebze Gazetesi’ni ziyaret etti ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Çakmak: 'Bilim merkezi 'Kocaeli'

27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlim, Kültür ve Araştırma Merkezi Kütüphanesi’ni ve Gebze Gazetesi’ni ziyaret etti ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Vekili Yaşar Çakmak konuşmasında şu ifadelere yer verdi;  “Kocaeli’nin mutlu şehir olmasını arzu ediyoruz. Hem bugünün ihtiyaçlarını karşılayarak hem de talep ve beklentiler doğrultusunda hareket ederek adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Kocaeli, Üniversitelerimizle, TÜBİTAK, Bilişim Vadisi gibi araştırma merkezlerimizle, çok sayıda ARGE merkeziyle, sanayi araştırmaları ve sanayi kuruluşlarımızla bilimin merkezi durumunda bir şehir. Mutlu olmanın yolu da bilgidir. İnsan bilgiye erişirse mutlu olmanın yolunu daha iyi kavrar. Devletlerin, Belediyelerin, kamu kurumlarının en önemli görevlerinden bir tanesi insan beden sağlığı, çevre sağlığı için uygun ortamı oluşturmaktır. Ruh sağlığı da bunun ayrılmaz bir parçası. Bilgi de ruhu doyuma eriştirir.”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.  Canlı yayınladığımız söyleşiyi https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1199499763737320/ linkinden izleyebilirsiniz.

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