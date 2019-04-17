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Camide Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

Gebze'de, camiden içinde 40 bin lira olan kasayı çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Camide Hırsızlık Güvenlik Kamerasında

17 Nisan 2019 Çarşamba 17:08

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mutlukent Merkez Camisindeki imam odasından içinde yardım için toplanan 40 bin liranın bulunduğu kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri H.Ö (17), B.G (17), S.T (17), S.D (18) ve B.Ş'yi (18), Gebze Mollafenari köyünde bir evde yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 5 kişinin para kasasını imamın odasından almaları görülüyor.



AA
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