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Çanakkkale’de şühedanın izindeyiz

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür gezileri vatandaşları memnun ediyor.

Çanakkkale'de şühedanın izindeyiz

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1914 yılında başlayan, toplam 253.000 askerimizin şehit olduğu Çanakkale Savaşının geçtiği Gelibolu Yarımadasına düzenlediği tur ile Kocaeli’nden Çanakkale’ye giden binlerce vatandaşımıza, şühedanın izinde kültür gezisi düzenliyor. 2009 yılından buyana düzenlenen kültür gezileri ile rehber eşliğinde tarihimizin dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi’nin geçtiği yerler Kocaeli’den giden vatandaşlarımız tarafından ziyaret ediliyor.

 

REHBERLER BİLGİ VERİYOR

Kilitbahir'den başlayan gezi kapsamında vatandaşlar, Çanakkale Savaşları’nın önemini daha iyi kavramak, savaşların yaşandığı cepheleri görmek ve şehit düşen askerleri yad etmek adına Türk tarihine damgasını vurmuş tarihi mekanları ziyaret ediyor. Bir devrin destanının yazıldığı yerler arasında Hamidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, 1915 Hastanesi, Şehitler Abidesi, Kocadere Şehitliği, Yahya Çavuş, Sargı Yeri Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conk Bayırı, Similasyon Müzesi bulunuyor. Ziyaretle rehberle tarihi mekanlar ve buralarda yaşanan kahramanlık hikayelerini anlatıyor

 

ÜCRETSİZ TURLAR

İlimizin tüm ilçelerinden vatandaşlar, oluşturdukları 45 kişilik gruplarla Çanakkale ve İstanbul’a, Ramazan ayında ise Bilecik Söğüt, Konya, Edirne, Bursa illerinin tarihi ve kültürel değeri olan yerlere geziye gidebiliyor. Vatandaşlar gezi güzergâhlarındaki yerleri rehberler eşliğinde gezerek tarih bilinci kazanıyor. Yılda 765 seferle 34 bin Kocaeliliyi kültür gezileri kapsamında tarihi ve kültürel mekânlara götüren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli halkının yoğun olarak talepte bulunduğu bir kültür hizmetini ücretsiz olarak sunuyor.

 

NASIL BAŞVURURUM?

Haftanın 7 günü yapılan kültür gezisi için, başvurular muhtar, dernek başkanı, STK başkanı tarafından oluşturulan 45 kişilik bir grupla yapılabiliyor. 45 kişilik bir grup Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına geziye katılacakların T.C. kimlik numaralarının bulunduğu bir liste ile başvuru yaparak kültür gezisine katılabiliyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğünün 0262 322 18 74, dahili 2447 numrasından ayrıntılı bilgi alınabiliyor.

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