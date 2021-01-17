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Çayırova’da karla 7/24 mücadele

Çayırova Belediyesi, bölgemizi etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Çayırova'da karla 7/24 mücadele

17 Ocak 2021 Pazar 20:55

 

 Yolların kapanmaması için ana arter, ara arter ve halk otobüsü güzergâhlarında temizlik ve tuzlama çalışması yapan ekipler, 3 vardiya görev yapıyor. Herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için teyakkuzda olan Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri  deneyimli 40 personel, 3 tuzlama robotu,1 traktör, 2 greyder, 5 Beko loder, 1 ekskavatör ile 3 vardiya karla mücadele ediyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, karla mücadele eden ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan yardımcıları ile Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz, Kenan Tuzcu ile birlikte Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne giden Çiftçi, teyakkuzda olan karla mücadele timlerini ziyaret etti. Personelle bir süre sohbet edip çalışmalar hakkında bilgiler alan Çiftçi, karla mücadele çalışmasında kolaylıklar diledi.









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