Çayırovalı kadınlar bu projeden memnun

Yaklaşık iki yıl önce Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ortak projesiyle hayata geçirilen ‘Kadın El İşi Ürünleri Satış Noktası’nda el eşi ürünlerini satan kadınlar, projeden büyük bir memnuniyet duyuyor. Çarşamba Pazarı girişinde kurulan tezgahta, el emeği göz nuru ürünlerini, Çayırovalılarla buluşturan kadınlar, uygulamanın hem maddi hem de manevi olarak kendilerine katkıları olduğunu dile getiriyor.

“BELEDİYEMİZ BU İMKANI BİZE VERDİ”

Son üç yıldır el işi ürünleri yaptığını aktaran Safiye Meyhvene, “Çayırova Atatürk Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Hemen hemen üç yıldır el işiyle uğraşıyorum. Son yıllarda örgü oyuncak ve anahtarlık merakım başladı. Kursuna gittim, satış yapmaya karar verdim ve Çayırova Belediyesi’nin projesiyle karşılaştım. Buranın maddi ve manevi olarak bize katkısı oldu. Burada arkadaşlarımızla çevre edindik. Satışlarımız da güzel oluyor. Belediyemiz de sağ olsun bize bu imkanları verdi” dedi.

“MADDİ MANEVİ DESTEK OLUYOR”

18 yaşından beri el işiyle uğraştığını dile getiren Selma Cinoğlu Baş ise, “Özgürlük Mahallesi’nde ikamet ediyorum. El işini de 18 yaşından beri yapıyorum. Daha önce de başka pazarlarda satış yapıyordum. Daha sonra belediyemizin açmış olduğu bu standa üye oldum. Bu alan maddi manevi her anlamda bize güzel destek oluyor. Evimize katkıda bulunuyoruz, severek yapıyoruz bu işi. Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“TÜM ÇAYIROVA ÜRÜNLERİMİ GÖRÜYOR”

Pazar sayesinde tüm Çayırova halkına ulaştıklarını belirten Ayşe Sarısoy, “Çayırova Mahallesi’nde ikamet ediyorum ve küçüklüğümden beri el işi yapıyorum. Buraya geldikten sonra da bütün Çayırova halkı ve pazarı bilen herkes benim ürünlerimi görüyor. Maddi olarak bana baya bir katkısı oldu. Maneviyat olarak da arkadaş ediniyoruz, çevre ediniyoruz, tanıdıklarımız çoğaldı ve sosyal faaliyet oldu bizim için. Katkılarından ve bize bu imkanı sağladığından ötürü belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.