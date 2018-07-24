Çayırova’nın Vizyon Projesi; Kent Park

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin önem verdiği en değerli yatırımlarından olan Kent Park yeşille bütünleşiyor. Yapımı tamamlanan proje, 4100 metrekarenin üzerinde yeşil bir orana sahip olacak.

Kent Park, Dev Süs Havuzlarıyla Estetik Kazanıyor

Çayırova’nın ilk vizyon projesi olan Kent Park’ta inşa çalışmaları tamamlandı. Bina ve çevre işçiliğinin bitirildiği projede yeşillendirme çalışmaları hızla ilerliyor. Ayrıca projede yer alan dev süs havuzları ise görünümüyle Kent Park’a farklılık ve estetik katıyor.

Demirci, Açılış İçin Eylül Ayını İşaret Etti

Çayırova’nın sosyal, kültürel alanda en büyük eksikliklerini giderecek 4K projelerinin ilki olan Kent Park projesi tamamlandı. Yeşillendirme çalışmalarının hızla ilerlediği projeyi inceleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, açılış noktasında ise Eylül ayını işaret etti.

Kent Park Kocaeli’nin En Büyük Kültür Merkezine Komşu

4K ile formüle edilen projelerden olan Kent Park’ı inceleyen Demirci, devam eden çalışmaları değerlendirdi. Yaklaşık 30 dönüm alan üzerinde Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezi ile aynı alan üzerinde yapımı tamamlanan Kent Park’ın ilçeye hem ekonomik hemde sosyal yaşam alanında büyük katkılar sunacağını belirten Demirci, yeşil bir projeyi ortaya çıkarma adına çalışmalarını bu yönde şekillendirdiklerini söyledi. Kent Park’ın modern ve tam donanımlı yapısıyla dikkat çektiğini aktaran Demirci, alışveriş alanlarıyla, kafe-restoranlarıyla, dinlenme ve çocuklara özel eğlence alanlarıyla bir sosyo-kültürel tesis olduğunu belirtti.

4100 Metrekare Yeşil Alan

4100 metrekarenin üzerinde bir orana ulaşacak yeşillendirme çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Demirci, çeşitli bitkiler, palmiyeler, şekilli zeytin ağaçları, kokularıyla ünlü birkileri ve Kent Park’ın hemen bitişiğinde yeşille bütünleşmiş modern parkıda proje dahilinde hizmete sunacaklarını belirtti. Açılış için Eylül ayını işaret eden Demirci, tüm Çayırova’lıların ve bölgenin projeye büyük bir ilgi gösterdiğinide sosyal medya üzerindeki olumlu tepkilerden gördüklerini söyledi.

Kent Park, Bölgenin Cazibe Merkezi