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Çayırova’nın Vizyon Projesi; Kent Park

Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin önem verdiği en değerli yatırımlarından olan Kent Park yeşille bütünleşiyor. Yapımı tamamlanan proje, 4100 metrekarenin üzerinde yeşil bir orana sahip olacak.

Çayırova'nın Vizyon Projesi; Kent Park

24 Temmuz 2018 Salı 17:25

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 Kent Park, Dev Süs Havuzlarıyla Estetik Kazanıyor

 

Çayırova’nın ilk vizyon projesi olan Kent Park’ta inşa çalışmaları tamamlandı. Bina ve çevre işçiliğinin bitirildiği projede yeşillendirme çalışmaları hızla ilerliyor. Ayrıca projede yer alan dev süs havuzları ise görünümüyle Kent Park’a farklılık ve estetik katıyor.

 

Demirci, Açılış İçin Eylül Ayını İşaret Etti

 

Çayırova’nın sosyal, kültürel alanda en büyük eksikliklerini giderecek 4K projelerinin ilki olan Kent Park projesi tamamlandı. Yeşillendirme çalışmalarının hızla ilerlediği projeyi inceleyen Belediye Başkanı Şevki Demirci, açılış noktasında ise Eylül ayını işaret etti.

 

Kent Park Kocaeli’nin En Büyük Kültür Merkezine Komşu

 

4K ile formüle edilen projelerden olan Kent Park’ı inceleyen Demirci, devam eden çalışmaları değerlendirdi. Yaklaşık 30 dönüm alan üzerinde Kocaeli’nin en büyük Kültür Merkezi ile aynı alan üzerinde yapımı tamamlanan Kent Park’ın ilçeye hem ekonomik hemde sosyal yaşam alanında büyük katkılar sunacağını belirten Demirci, yeşil bir projeyi ortaya çıkarma adına çalışmalarını bu yönde şekillendirdiklerini söyledi. Kent Park’ın modern ve tam donanımlı yapısıyla dikkat çektiğini aktaran Demirci, alışveriş alanlarıyla, kafe-restoranlarıyla, dinlenme ve çocuklara özel eğlence alanlarıyla bir sosyo-kültürel tesis olduğunu belirtti.

 

4100 Metrekare Yeşil Alan

 

4100 metrekarenin üzerinde bir orana ulaşacak yeşillendirme çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Demirci, çeşitli bitkiler, palmiyeler, şekilli zeytin ağaçları, kokularıyla ünlü birkileri ve Kent Park’ın hemen bitişiğinde yeşille bütünleşmiş modern parkıda proje dahilinde hizmete sunacaklarını belirtti. Açılış için Eylül ayını işaret eden Demirci, tüm Çayırova’lıların ve bölgenin projeye büyük bir ilgi gösterdiğinide sosyal medya üzerindeki olumlu tepkilerden gördüklerini söyledi.

 

Kent Park, Bölgenin Cazibe Merkezi

 

Kent Park projesinin kısa bir süre sonra hizmete gireceğini hatırlatan Demirci, “Hemen yanı başındaki Kocaeli’nin en büyük kültür merkezi olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ile birlikte 7’den 70’e sadece Çayırova’ya değil tüm bölgeye hitap edecek bir sosyal yaşam alanını hayata geçirdik. Eşsiz konumuyla göze çarpan ve her yerden kolaylıkla ulaşılabilecek projemiz olan Kent Park, Çayırova’nın Türkiye’ye açılan penceresi konumunda. İlçenin sosyal yaşam alanını oluşturma  adına çok önemli yere sahip olan projemiz, aynı zamanda kültürel açıdanda modern bir hizmet alanı olarak göze çarpıyor.” dedi.

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Anahtar Kelimeler
çayırovaKent Parkşevki Demirci
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