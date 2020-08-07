Çayırova'ya 3.000 Kişilik Camii

Protokolü Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Çayırova Mahallesi’nde inşa edilecek Kümeevler Camii projesi için Çayırova Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Kümeevler Camii Yaptırma ve Yaşattırma Derneği arasında imzalar atıldı.

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve birçok donatıya sahip olacak olan Kümeevler Camii projesinin protokolü imzalandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl ve Kümeevler Camii Yaptırma ve Yaşattırma Derneği Başkanı Mustafa Fındık’ın bulunduğu protokolde caminin yapım aşaması hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu. Kapalı otopark, Aile Sağlığı Merkezi, Kuran kursları, eğitim salonları, çok amaçlı kültür salonu ve 3.000 Kişilik caminin yer alacağı proje 6.000 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Çayırova Mahallesi 5206 sokak üzerinde başlayan inşa çalışmalarının daha hızlı ve sistemli bir şekilde yürütülmesi adına gerçekleştirilen protokol ile caminin tam donanımlı bir şekilde tamamlanması ve ibadete açılması planlanıyor.