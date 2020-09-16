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Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel’den

Büyükşehir Belediyesi’nin danışmanlık hizmetiyle Karamürsel’de kavun üreten İnebeylili Benzer, çevre illerin kavun ihtiyacını karşılıyor

Çevre illerin kavun ihtiyacı Karamürsel'den

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:28

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal destek projeleri kent genelinde tarım faaliyetlerinin yoğun ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sunuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendislerinin danışmanlığında yetiştirilen Davutbey kavunlarının hasat zamanı yaklaştı. Oldukça bereketli geçen sezonda 3 ay dayanmasıyla bilinen Davutbey kavunları üreticinin yüzünü güldürdü.

 

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLDİ

Karamürsel İnebeyli köyünde Davutbey cins kavunu yetiştiren Metin Benzer, Büyükşehir tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinin verim artışında büyük katkı sunduğunu vurguladı. Geniş bir alanda kavun yetiştirdiğini belirten Benzer, “Burada kavun yetiştiriciliğini malçlama ile yaptık. Bitkinin hızlı yetişmesini daha verimli olmasını sağlıyor. Yabancı otlarla mücadelede kolaylık sağlıyor. İşçi maliyetlerini azaltıyor” dedi.

 

“ÇOK BEREKETLİ VE LEZZETLİ”

Davutbey cinsini tercih etmesinin pek çok nedeni olduğunu ifade eden Benzer, “Çok bereketli bir kavun. Tutulan lezzetli bir kavun. Etli bir kavun olması nedeniyle tüketicilerimiz tercih ediyor. Baygınlık yapmaz, şişkinlik yapmaz. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere her yerden gelip kavunumuzu alıyorlar” şeklinde konuştu.

 

“ÇOK FAZLA TALEP VAR”

Kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin Karamürsel’de çok eski olduğunun altını çizen Benzer, “Bu bölgede kavun ve karpuzun lezzeti çok farklı. Bu yüzden çok fazla talep var. Bu kavunun olgunlaştığı turuncu rengini almasıyla anlaşılır. Artık tat ve aroma yerine gelmeye başlar. Tam zamanında toplanırsa afiyetle yenir” ifadelerini kullandı.

 

“CUMHURBAŞKANIMIZ ‘ÜRETİN’ DEDİ, ÜRETTİK”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden benzer, “Belediyemiz bize tohum desteği veriyor. Aynı zamanda ziraat mühendislerimiz bize danışmanlık desteği veriyor. Cumhurbaşkanımız sürekli ‘üretin’ diyor. Biz de bu talimatla üretmeye başladık. Çok şükür bereketli de oldu” şeklinde konuştu.







 

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