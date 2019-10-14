Çevre Mühendisliği Kongresi Düzendi

Çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkemizde, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlamak amacıyla düzenlenen kongrede akademisyenler, öğrenciler ve çevre alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumlar buluştu.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve 3 gün (10-11-12 Ekim) süren etkinliğin açılış ve selamlama konuşmaları TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı, GTÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kobya, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan tarafından yapıldı.

‘AMAÇ AKILCI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER SUNMAK’

Rektör Prof. Dr. Aslan, konuşmasında GTÜ’de 2003’te lisansüstü ve 2006’da yüzde 100 İngilizce olmak üzere lisans alanında eğitim veren Çevre Mühendisliği bölümüne değinerek; “Sanayinin karşılaştığı çevre problemlerine akılcı ve etkili çözümler sunmayı amaçlayan bölümümüz sanayinin de olanakları ile bilimsel, teknolojik ve ekonomik olarak sistemli ve planlı çalışmalarını sürdürmektedir.

Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 21 kapsamlı laboratuvarında 12 profesör, 7 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 21 araştırma görevlisi ile ülke bilimine katkı sağlamakta ve çok sayıda ulusal ve uluslararası projelere imza atmaktadır.” diye konuştu.

‘ÇEVRE SORUNLARINA DUYARLI ÜNİVERSİTE’

GTÜ Çevre Mühendisliği bölümünün ulusal ve uluslararası düzeyde çevre sorunlarına duyarlı olup bu alanda farkındalık yarattığını ve bilimsel çalışmaların tartışılmasını esas aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Aslan, bu doğrultuda tüm konferans ve sempozyumlara destek vermeyi her zaman ön planda tuttuklarını sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr. Aslan konuşmasını şöyle tamamladı: “Bu kapsamda 2 yılda bir gerçekleşen Çevre Mühendisleri Odası tarafından farklı üniversite bünyesinde düzenlenen Çevre Mühendisliği Kongrelerinin uluslararası kapsamlı ilk konferansı bu yıl üniversitemiz desteğiyle ilk kez hizmete açılan Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşmektedir.

Çevre sorunlarına her geçen gün yenilerinin eklendiği ülkemizde, sağlıklı, konforlu, enerjisi etkin, sürdürülebilir bir çevre anlayışı ile sorunları tartışmak, bilimsel yaklaşımla çözüm önerilerini ortaya koymak ve karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı sağlama amacını taşıdığını bildiğim bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

MESLEKİ KAZANIMLAR ANLATILDI

Protokol konuşmalarının ardından TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu ile ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Çevre Mühendisliği bölümü mezunlarının mesleki haklarının sağlanması yönünde atılan adımların gösterildiği kısa film gösteriminin ardından kongreye katkı sunan kurumlar, firmalar ile organizasyon temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi.

GTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Keskinler’in başkanlığını yürüttüğü etkinliğin Bilim Kurulu’nda GTÜ’nün yanı sıra; Kocaeli, Mersin, İstanbul Okan, Uludağ, Bursa Teknik, Bülent Ecevit, Namık Kemal, Düzce, Ondokuz Mayıs, Akdeniz, Süleyman Demirel, Hacettepe, Cumhuriyet, Erciyes, Aksaray, Abant İzzet Baysal, Orta Doğu Teknik, İstanbul, Yıldız Teknik, Marmara, Dokuz Eylül, Ege, Çukurova, Ankara, Sakarya, Aksaray, Necmettin Erbakan, Clemson, Teksas at Austin üniversiteleri ile Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri, Tahran Membrane Industry Development, Georgia İnstitute Of Technology Enstitüleri ile Japonya, Bahreyn ve Fransa’dan bilim insanları yer alıyor.

Ulusal ve uluslararası bilim insanları etkinlik için GTÜ’ye gelirken kongrenin davetli konuşmacıları: Bahreyn’den Gülnur Coşkuner Jasim, ABD’den Doç. Dr. Phd. Juliana de Moura Bell, Türkiye’den Enerji Müh. Erhan Demircioğlu, Prof. Dr. Cumali Kınacı, Prof. Dr. Derin Orhon, Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Neslihan Meral, Prof. Dr. Ayşe Filibeli, Fransa’dan Prof. Dr. Jean Phillippe Steyer, Romanya’dan Prof. Dr. Manea Florica, İran’dan Ph. D. Alireza Khataee oldu.

Kongrede; Çevre Yönetim Sistemleri, Uygulama ve Araçlar, Çevresel Sistemlerin Ölçüm, Analiz, İzleme ve değerlendirmesi, Çevresel Politika Yönetimi, Çevre Mühendisliğinde Bilişim Teknolojileri, Çevre ve Enerji, Doğal Kaynak Yönetimi, Çevre Mühendisliği Eğitimi, Çevre Mühendisliğinde Örgütlenme ve Disiplinler arası İlişki, Çevre ve Mühendislik Etiği, Çevre Ekonomisi, Çevre Hukuku, Çevresel Etki (ÇED) ve Risk Değerlendirme, Katı Atık Yönetimi, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Hava Kirliliği Kontrolü, Gürültü ve Gürültü Yönetimi, Koku Emisyonlarının Kontrolü, Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimler, Önleyici Çevre Yönetimi, Temiz Üretim ve Kirlilik Önleme, Su ve Atıksu Arıtımı, Arıtma Çamurlarının Yönetimi ve Bertarafı, Su ve Toprak Yönetimi, Havza ve Su Kalitesi Yönetimi, İklim Değişikliği, Sürdürülebilirlik, Küreselleşme ve Uluslararası İşbirliği, Yenilenebilir Enerji (Güneş, Rüzgar, Hidrojen), Gıda Güvenliğinde Güncel















Meseleler konuları ele alındı.