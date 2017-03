Ceyhan “Sandığa sahip çıkın”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan Derince de düzenlenen sandık müşahitleri eğitim programına katıldı. AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan 16 Nisan da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması çalışmaları için sandık Müşahitleri eğitim programına katıldı. Son olarak Derince de yapılan "Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi" eğitim programları 12 ilçe de yapılacak. Ceyhan, toplantı da müşahitlerden sandıklara sahip çıkmasını istedi. KOCAELİ ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR AK Parti İl Başkanı Ceyhan “Referanduma Kocaeli olarak çok iyi hazırlanıyoruz. İlçe teşkilat mensuplarımız, yerel yönetim temsilcilerimiz, muhtarlarımızın katılımıyla eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Referandum oylamasında başlıca ele aldığımız konular arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine neden ihtiyaç duyulduğu, bu sistemin getireceği yenilikler hakkında bilgi aktarıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki 2007 de yapılan referandum sonrası doğrudan halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yönetimde çift başlılık sorunu yaşanacağından bu yönetim sisteminin değişmesi kaçınılmazdır. Ya Cumhurbaşkanı sistemden çıkarılmalı ya da Başbakan sistemden çıkarılmalıydı. Bu şekilde her zaman sorun yaşanabilir. Ayrıca ülkemiz koalisyon dönemlerinden çok çekmiştir. Bunlar yeni sistemde yaşanmayacaktır” dedi. KISA ÖMÜRLÜ HÜKÜMETLER Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizlerin temelinde, "kısa ömürlü hükümetler, siyasi istikrarsızlıklar ve devletin zirvesindeki kavgaların" etkili olduğunu biliyoruz. Türkiye bugüne kadar 15 büyük ekonomik krizle sarsıldı ve ağır bedeller ödedi. Milleti fakirleştiren, gelecek umutlarını söndüren ekonomik krizleri, parlamenter sistemin handikapları, koalisyonların kısır tartışmaları, devlet yönetimindeki çok başlılıktan kaynaklanan istikrarsızlıklar tetikledi. Türkiye ekonomisini her defasında en az 10-15 yıl geriye götüren çalkantıların başında 1980, 1994, 2001 krizleri geliyor. 1980'de servetinin neredeyse yarısını kaybeden Türk halkı, 1994'te yüksek enflasyona yenik düştü, 2001'de ise işini ve aşını kaybetti. 1980 KRİZİ BEŞ AY SEÇİM YAPILAMADI 6 Nisan 1973'te Cumhurbaşkanı seçilen Fahri Korutürk'ün 7 yıllık cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına yaklaşık bir ay kala Meclis'te oylama yapıldı. Tek aday üzerinde uzlaşılamadı, ülke 5 ay 6 gün Cumhurbaşkansız kaldı. Hükümet boşluğundan doğan siyasi istikrarsızlık ekonomiyi etkiledi. Asker 12 Eylül 1980'de darbe yaptı. 1979'da yüzde 79 olan enflasyon, 1980'de yüzde 93'e fırladı. Kişi başına düşen milli gelir 2 bin 83 dolardan bin 566 dolara düştü. Yüzde 1.5 olan büyüme oranı eksi 2'ye geriledi. 1994 KRİZİ MİLLİ GELİR YÜZDE 30 AZALDI 1980'de başlayan iç borçlanmanın 90'lı yılların ortalarında taşınamaz hale gelmesi ve Merkez Bankası'nın ekonomiye müdahale edecek rezervinin olmaması krizin tüm ekonomiye yayılmasına sebep oldu. Tansu Çiller'in başbakanlığında kurulan koalisyon hükümeti döneminde yaklaşık 500 bin kişi işini kaybetti. Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 177'den 2 bin 200 dolara düştü. Yüzde 7 olan büyüme oranı eksi 5'e geriledi. Enflasyon yüzde 71'den 125'e fırladı. TL dolar karşısında yüzde 14 değer kaybetti. 2001 KRİZİ GECELİK FAİZ %7.500'E ÇIKTI DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in MHP ve ANAP'la kurduğu koalisyon hükümeti, Şubat 2001'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda Türkiye tarihinin en ciddi krizlerinden birine imza attı. MGK'da dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattığı gün borsa yüzde 15 düştü. Faiz yüzde 7.500'e çıktı. 14.500 şirket battı. İşsizlik yüzde 8.4'e, enflasyon yüzde 68.5'e çıktı. Milli gelir 4.200 dolardan 3.050 dolara düştü. Büyüme yüzde 6'dan eksi 5'e indi. SİYASİ İSTİKRARSIZLIK SON BULACAK AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan yeni gelecek olan sistemle artık siyasi krizlerin son bulacağını kaydederek “ Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ekonomide de yepyeni bir sayfa açacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, halka her defasında kaybettiren ekonomik krizler sayfası Türkiye için tamamen kapanırken, yeni bir istikrar sayfası açılacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin koalisyon dönemlerini tamamen ortadan kalkacak ve dolayısıyla siyasi istikrarsızlığın getirdiği ekonomik krizlerin sona erecek.