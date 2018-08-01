Chp Darıca Danışma Kurulu Toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanlığı 24 Haziran 27. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarının ve yerel seçimlere hazırlık sürecinin değerlendirileceği gündem maddesiyle ilçe danışma kurulu toplantısı yapacak.

3 Ağustos 2018 Cuma günü saat:19.00’da ilçe binasında gerçekleştirilecek olan danışma kurulu toplantısı, açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edecek. Toplantı öncesi bilgi veren CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk yerel ve genel siyaset gündeminin değerlendirileceğini belirtti. Törk konuşmasında: