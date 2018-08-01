“Danışma kurulumuzda 24 haziran seçim süreci ve aldığımız oyların değerlendirilmesi konusunda örgütümüzle görüş alışverişinde bulunmak ve önerilerini dinleyerek yerel seçimler için rotamızı birlikte belirlemek istiyoruz. Toplantı neticesinde hazırlayacağımız geniş kapsamlı raporu Genel Merkezimize ileteceğiz.” dedi.
Chp Darıca Danışma Kurulu Toplanıyor
Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanlığı 24 Haziran 27. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarının ve yerel seçimlere hazırlık sürecinin değerlendirileceği gündem maddesiyle ilçe danışma kurulu toplantısı yapacak.