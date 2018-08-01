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Chp Darıca Danışma Kurulu Toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanlığı 24 Haziran 27. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçlarının ve yerel seçimlere hazırlık sürecinin değerlendirileceği gündem maddesiyle ilçe danışma kurulu toplantısı yapacak.

Chp Darıca Danışma Kurulu Toplanıyor

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:43

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3 Ağustos 2018 Cuma günü saat:19.00’da ilçe binasında gerçekleştirilecek olan danışma kurulu toplantısı, açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edecek. Toplantı öncesi bilgi veren CHP Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk yerel ve genel siyaset gündeminin değerlendirileceğini belirtti. Törk konuşmasında:

“Danışma kurulumuzda 24 haziran seçim süreci ve aldığımız oyların değerlendirilmesi konusunda örgütümüzle görüş alışverişinde bulunmak ve önerilerini dinleyerek yerel seçimler için rotamızı birlikte belirlemek istiyoruz. Toplantı neticesinde hazırlayacağımız geniş kapsamlı raporu Genel Merkezimize ileteceğiz.” dedi.

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ChpDaricaYakup TörkGebzeGebze Gazetesi
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