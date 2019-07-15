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Çiftçi ’den 15 Temmuz programına davet

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Çayırova Kaymakamlığı ile birlikte 15 Temmuz Pazartesi günü düzenledikleri anma programına tüm Çayırova halkını davet etti.

Çiftçi 'den 15 Temmuz programına davet

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:27

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesinin düzenlediği program saat 11:00’de Şekerpınar Şehitliğinin ziyaret edilmesi ile başlayacak. Çayırova Merkez Camii’nde saat 13:00’de mevlidi şerif okunacak. Akşamki program saat 20:00’de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi açık otopark alanından Çayırova Polis Karakolu önüne yapılacak Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşü ile başlayacak. Saat 21.00’de saygı duruşu, istiklal marşı, Kur’an-ı Kerim tilaveti başlayacak program protokol konuşmalarının ardından sinevizyon gösterimi ve grup gencin ezgileri ile  devam edecek.



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