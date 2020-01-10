Çiftçi ’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi mesajında doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basının, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkân sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirdiğini söyledi.

Basının bu önemli sorumluluklarını yerine getirebilmesi için meslek etiğini her şeyin üstünde tutması ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışını benimsemesi gerektiğini ifade eden Çiftçi,” Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Basın toplumun gerçekleri öğrenmesinde, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan en etkili araçlardan biridir. “dedi

Belediyenin çalışmalarını kamuoyunu duyuran basın mensuplarına teşekkür eden Çiftçi, " İlçemiz, bölgemiz ve ilimizde gece gündüz demeden görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum " dedi.