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Çiftçi ’den Kızılay’a ziyareti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kızılay Çayırova Şubesi’ni ziyaret etti

Çiftçi 'den Kızılay'a ziyareti

08 Kasım 2019 Cuma 12:49

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kızılay Haftası dolayası ile Kızılay Çayırova Şubesi’ne ziyarette bulundu. Şube başkanı Dr. Ali Öncü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Çiftçi, 150 yıldır hizmet veren Kızılay’ın dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin savaş ve doğal afetler sonrasında insanların, barınma, beslenme ve sağlık gibi sorunlarına çare olan kuruluşlarının başında geldiğini söyledi. Büyük fedakarlıklarla onurlu görevi yerine getiren Türk Kızılay çalışanlarının milletimizden aldığı güç ve destekle dünyanın en ücra köşesindeki muhtaç insanlara yardım elini uzattığını vurgulayan Başkan Çiftçi, başarılı çalışmalarını yakından takip ettiği Kızılay Çayırova Şube Başkanı Dr. Ali Öncü ve yönetim kurulu üyelerinin haftalarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Çiftçi, Kızılay Çayırova Şube Başkanı Dr. Ali Öncü’ye çiçek takdim etti.


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