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Çiftçi Dernek Başkanları ile Buluştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki sivil toplum kuruluşları başkanlarını iftarda ağırladı.

Çiftçi Dernek Başkanları ile Buluştu

21 Mayıs 2019 Salı 10:38

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Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’ndeki düğün salonunda Kur-an’ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, sivil toplu kuruluşları başkanları ve yöneticileri katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gün içerisindeki her programımızın sonunda toplantılarımızı geç saatlere kadar yapıyoruz. Sizlerden isteğimiz bizlere dua etmeniz.” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Başkan Çiftçi, “Hamdolsun ramazan ayımızın 15. gününü hep birlikte oruçlarımızı açarak idrak ettik. Geride kalan 14 günün sonuna doğru Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. Bu vesile ile şimdiden Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Hep birlikte sağlıklı bir şekilde Ramazan Bayramına kavuşmak dileği ile bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.” dedi.

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