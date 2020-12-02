Çiftçi,” Sevgi varsa engel yoktur”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çayırova Belediye Başkan Çiftçi "Engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer bireylerle eşit ölçüde kullanılması amacıyla Birleşmiş Milletler’in 3 Aralık gününü "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul ettiğini söyledi.

Çiftçi, ”Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Sevgi varsa engel yoktur. ”dedi.

İlçemizdeki engelli vatandaşlarımızın umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler ürettiklerinin altını çizen Başkan Çiftçi,” Şehrimizdeki engelli vatandaşlarımızın gündelik yaşamını kolaylaştıracak Engelsiz Yaşam Merkezi projemizin hazırlıkları devam ediyor ve en kısa sürede projeye başlayacağız. Çayırova Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi engelli vatandaşlarımızın her daim hizmetinde.” şeklinde konuştu.

Çiftçi,” Sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımız ve ailelerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.









