Çiftçi’den Aldemir’e tebrik ziyareti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir ile makamında bir süre sohbet eden ve polis haftasını kutlayan Başkan Çiftçi, “ Huzurumuz ve güvenliğimiz için 176 yıldır devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olan fedakâr emniyet mensuplarımıza hizmetlerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum ”dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Tuncel Aldemir’de, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ’ye teşekkür etti.