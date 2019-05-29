Çiftçi'yi Duygulandıran Tablo

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ’ye, 1990 yılında mezun olduğu Çayırova Ortaokulundaki sınıf arkadaşlarının fotoğraflarının da içinde yer aldığı bir tablo hediye edildi.

Çayırova İlköğretim Okulu Müdürü Havva Gülbeyaz, beraberindeki öğretmen ve öğrenciler ile birlikte Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı ziyarette okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler Başkan Çiftçi’ye, 1990 yılında mezun olduğu Çayırova Ortaokulundaki sınıf arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı bir tablo hediye ettiler. Anlamlı hediye karşısında duygulandığı gözlenen Başkan Çiftçi, kendisine yıllar öncesine götüren hediyeyi almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Okul müdürü Havva Gülbeyaz, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



