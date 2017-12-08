Çiler'den İnsan Hakları Mesajı

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ve tarihi boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Çiler, şunları kaydetti:
“10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” nde, insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü duygularıyla birer zenginlik olarak görmemiz gerektiğini vurgular, bu değerlerin tüm insanlık tarafından geleceğe taşınması için azim ve kararlılık göstermemiz gerektiğini ifade ederim.