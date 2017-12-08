Çiler'den İnsan Hakları Mesajı

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, mesajında 10 Aralık günü başlayan “Dünya İnsan Hakları Haftası’’nın tüm insanlığa, birlik beraberlik, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, insanların doğuştan itibaren eşit haklara sahip olduğunu ifade eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ nin kabulünün 69. Yıldönümünü kutladığını belirtti.



Türkiye'nin, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ve tarihi boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Çiler, şunları kaydetti: