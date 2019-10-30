GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun

Uygur Türklerine birleşmiş milletler sahip çıktı

Çin zulmü ve soykırımı durdurulsun

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:28


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun insan hakları konularını ele alan 3. Komitesi'nde, aralarında ABD, İngiltere ve Almanya'nın da olduğu 23 ülke ortak bir açıklama yaparak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinden endişe duyduğunu bildirdi.

Sincan'da ''kitlesel gözaltıların gerçekleştiği, kültürel ve dini uygulamaların kısıtlandığı, etnik unsurları hedef alan orantısız gözetlemeler yapıldığı'' ve diğer insan hakları ihlallerinin yaşandığı belirtilen açıklamada, Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakla suçlanan Çin'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Çin'e İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesine izin vermesi çağrısında da bulunuldu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise toplantı sonrası İngiliz Büyükelçi Karen Pierce ve Alman Büyükelçi Christoph Heusgen ile yaptığı ortak açıklamada, Sincan'da ''bir milyondan fazla Uygur Türk'ünü ve diğer azınlıkları keyfi gözaltına alan Çin'i kınayarak'' uluslararası toplumun insan hakları ihlallerine karşı çıkması gerektiğini söyledi.

SİNCAN'DAKİ EĞİTİM MERKEZİ ADI ALTINDA FAALİYET GÖSTEREN KAMPLAR ELEŞTİRİLİYOR

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz ayında Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi Başkan Bıyık asfalt çalışmalarını inceledi
Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor! Hamile eşi ve çocuğundan haber alamıyor!
Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu Kocaeli, Cumhuriyet ve bayrak için tek yürek oldu
Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı dosya Başkan Bulut’tan Hisarcıklıoğlu’na kapsamlı...
Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı Şehit Teğmen Kamuran Ablak son yolculuğa uğurlandı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Haberi Oku