banner414
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Çocuklara Hediye

Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğince, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne 2 adet akülü oyuncak araba hediye edildi.

Çocuklara Hediye

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:10

banner419

Dernek Başkanı Kudret Sekban ve dernek üyeleri,  aldıkları 2 akülü çocuk arabasını, hastane başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş'e teslim etti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu’nun da hazır bulunduğu törende Güneş, bu arabalar sayesinde çocukların ameliyathaneye stressiz gireceğini söyledi.

Güneş, "Ameliyathaneye girmek çocuklar için zordur. Bu alınan araçlar çocuklara hastanenin ve ameliyathanenin soğuk yüzünün bir nebze olsun unutturulmasını sağlayacaktır. Daha önce ameliyathaneye tekerlekli sandalye veya sedyeye taşınan çocuklar, artık kendilerinin kullanabileceği akülü oyuncak araçlarla gidecekler. Herhangi bir engeli yoksa bu uygulamayı 2-6 yaş grubundaki tüm çocuk hastalarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

İki arabadan birinin, çocuk cerrahi diğerinin de çocuk üroloji ve kulak burun boğaz servisinde kullanılacağını vurgulayan Başhekim Güneş, Dernek Başkanı Kudret Sekban ve üyelerine akülü araç desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Kudret Sekban da "Çocukların hastane ortamından biraz uzaklaşarak daha mutlu olabilmesi adına duruma nasıl katkı sunalım diye düşündük. Bu proje geldi aklımıza ve hemen hayata geçirdik. Arabaları teslim ettikten sonra hastanede tedavi altında olan çocukların araçlara bindikten sonra yüzlerindeki tebessümü görmek bizi oldukça mutlu etti." ifadesini kullandı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aklanoğlu Yamen'i Ziyaret Etti Aklanoğlu Yamen'i Ziyaret Etti
"Kocaelispor’la nice 53 yıllara"
Bıyık, Mezarlık Alanını İnceledi Bıyık, Mezarlık Alanını İnceledi
Başkan Çiftçi’ye Diploma Süprizi Başkan Çiftçi’ye Diploma Süprizi
Türk Ocağında Yönetim Değişti Türk Ocağında Yönetim Değişti
Gelevera Deresi’ndeki çevre katliamı önlensin! Gelevera Deresi’ndeki çevre katliamı önlensin!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Aklanoğlu Yamen'i Ziyaret Etti
11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kitap imza günü düzenleyecek olan ve bugüne kadar basılı 20 kitabı bulunan...

Haberi Oku