Çocuklara Hediye

Dernek Başkanı Kudret Sekban ve dernek üyeleri, aldıkları 2 akülü çocuk arabasını, hastane başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş'e teslim etti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu’nun da hazır bulunduğu törende Güneş, bu arabalar sayesinde çocukların ameliyathaneye stressiz gireceğini söyledi.

Güneş, "Ameliyathaneye girmek çocuklar için zordur. Bu alınan araçlar çocuklara hastanenin ve ameliyathanenin soğuk yüzünün bir nebze olsun unutturulmasını sağlayacaktır. Daha önce ameliyathaneye tekerlekli sandalye veya sedyeye taşınan çocuklar, artık kendilerinin kullanabileceği akülü oyuncak araçlarla gidecekler. Herhangi bir engeli yoksa bu uygulamayı 2-6 yaş grubundaki tüm çocuk hastalarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

İki arabadan birinin, çocuk cerrahi diğerinin de çocuk üroloji ve kulak burun boğaz servisinde kullanılacağını vurgulayan Başhekim Güneş, Dernek Başkanı Kudret Sekban ve üyelerine akülü araç desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Kudret Sekban da "Çocukların hastane ortamından biraz uzaklaşarak daha mutlu olabilmesi adına duruma nasıl katkı sunalım diye düşündük. Bu proje geldi aklımıza ve hemen hayata geçirdik. Arabaları teslim ettikten sonra hastanede tedavi altında olan çocukların araçlara bindikten sonra yüzlerindeki tebessümü görmek bizi oldukça mutlu etti." ifadesini kullandı.