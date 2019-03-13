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Çöp Konteynırları Yer Altına Alınacak

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, esnaf gezisinde İstasyon Caddesi esnafının sorunlarını dinledi.

Çöp Konteynırları Yer Altına Alınacak

13 Mart 2019 Çarşamba 15:18

Kendisinin de esnaf olduğunu ifade eden Bıyık, esnafa müjde vererek ana caddelerde uygulayacakları örmek cadde projeleriyle çöp konteynırlarını yer altına alacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte İstasyon Caddesi esnafını ziyaret etti. Darıca’nın en hareketli caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi’nde esnaf gezisi düzenleyen Bıyık, esnafı tek tek ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinledi.

ESNAFI ÖNEMSİYORUZ

Kendisinin de yıllardır esnaf olduğunu ifade eden Bıyık, esnafı önemsediğini söyledi ve şöyle konuştu: “Ben de Emek Mahallesinde yıllardır esnaflık yapıyorum. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini çok iyi biliyorum. Esnaflar toplumun orta direğidir. Esnafın güçlü olması Darıca’yı da güçlü yapar. Bunun bilincindeyim. Esnafı her zaman önemsedim. Belediye başkanı olduktan sonra da esnafın görüşlerine önem vereceğiz. Esnaflarımızla her zaman istişare içinde olacağız” diye konuştu.

ÇÖPLER YER ALTINA ALINACAK

Özellikle ana caddeler üzerindeki esnafların ciddi beklentileri olduğunun farkında olduğunu da kaydeden Bıyık, örnek cadde uygulamalarıyla çöp konteynırlarının da yer altına alınacağını söyledi. Bıyık, “Darıca’da özellikle ana caddelerimizi daha modern caddeler haline getireceğiz. Örnek cadde uygulamalarıyla ışıklandırmadan kaldırımına kadar caddelerimizi Darıca’ya yakışan bir cadde haline getireceğiz. Başta İstasyon, Aşıroğlu, Fatih Sultan Mehmet, Battalgazi ve Darıca merkezdeki caddelerimiz olmak üzere birçok ana caddemizdeki çöp konteynırlarını da örnek cadde projesi kapsamında yer altına alacağız. Esnafımızın gelişmesi için caddelerimizi daha modern görünüme kavuşturacağız” diye konuştu.

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