Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 7.998 kişinin talebi karşılanmış,

Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 82 kişiye idari, 32 kişiye ise adli işlem yapılmış,

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 7.980 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,

COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16.433 iş yeri, 17.819 kez denetlenmiş, 537 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,

Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 173.584 şahıs sorgulanmış, 380 aranan şahıs yakalanmış, 18.442 iş yeri kontrol edilmiş, 81 iş yerine idari işlem uygulanırken, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 71 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1629 kişiye idari işlem yapılmış,

112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 502 talep yerine getirilmiş,

Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 55.180 araç kontrol edilirken, 89.571 şahıs sorgulanmıştır.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 50 kişi zorunlu olarak, 236 kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 286 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.