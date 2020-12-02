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Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ve güvenlik kuvvetleri ile bizzat İl Valisi, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl/İlçe Emniyet Müdürleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlarının, kurum amirlerinin katılımı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerimizin katkı ve destekleriyle 23.11.2020 – 30.11.2020 tarihleri arasında İlimiz genelinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerde;

Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Valiliğimiz Koordinasyonunda Gerçekleştirilen Faaliyet ve Denetimlerle İlgili Basın Duyurusu

02 Aralık 2020 Çarşamba 10:19


  • Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 7.998 kişinin talebi karşılanmış,
  • Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 82 kişiye idari, 32 kişiye ise adli işlem yapılmış,
  • 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 7.980 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verilmiş,
  • COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16.433 iş yeri, 17.819 kez denetlenmiş, 537 adet iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapılmış,
  • Güvenlik birimlerimizce yapılan denetimlerde 173.584 şahıs sorgulanmış, 380 aranan şahıs yakalanmış, 18.442 iş yeri kontrol edilmiş, 81 iş yerine idari işlem uygulanırken,  sosyal mesafe kuralını ihlal eden 71 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1629 kişiye idari işlem yapılmış,
  • 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden,  vatandaşlarımız tarafından yapılan 502 talep yerine getirilmiş,
  • Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 55.180 araç kontrol edilirken,  89.571 şahıs sorgulanmıştır.
  • İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 50 kişi zorunlu olarak, 236  kişi de diğer (geçici ikamet vb.) nedenlerden dolayı olmak üzere 286 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutulmaktadır.
  • 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 272 kişi hakkında idari işlim yapılmıştır.
 
Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Son günlerde vaka sayılarındaki artış hepimizi daha dikkatli olmaya mecbur ediyor. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta MASKE, MESAFE ve HİJYEN kurallarına harfiyen uyarak, uymayanları da uygun lisanla uyararak destek vermeleri en büyük beklentimizdir.    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
                                                                                                            KOCAELİ VALİLİĞİ
 
 
 
 
 
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