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Covid-19 tedavisine GTÜ'den destek

GTÜ’ de yürütülen Covid-19 pandemi tedavisinde yaygın olarak kullanılan Favipiravirin sentezi ve üretimine yönelik çalışmalar sonuçlanıyor. Dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak olan proje çok yakında T.C. Milli Savunma Bakanlığına sunulacak.

Covid-19 tedavisine GTÜ'den destek

07 Ağustos 2020 Cuma 10:58

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), ‘İlaçta Yerelleşme ve Millileşme’ çalışmalarına verdiği önemi ve desteği arttırarak devam ettiriyor. Bu kapsamda pandemi öncesi başlatılan ilaçta yerlileşme çalışmalarına ek olarak, pandemi tedavisine yönelik ilaç çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İrem Kulu, pandemi sürecinde bir kere daha yerli ilaçların üretiminin öneminin ortaya çıktığını söyledi. Kulu, “İlaç endüstrisi; insan yaşamını doğrudan etkileyen, yüksek katma değer sağlayan stratejik öneme sahip sektörlerden birisidir. Günümüzde yaşanan pandemi sürecinde yerli ilaç üretiminin önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. İlaç üretiminde kritik öneme sahip ilaç etken maddelerinin dış kaynaklara bağımlılığını ortadan kaldırmak amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi olarak ‘İlaçta Yerelleşme ve Millileşme’ çalışmalarını önemsemekte ve desteklemekteyiz.” dedi.  

 

ÇOK EKONOMİK BİR ÜRETİM  

Bu kapsamda GTÜ olarak, tüm dünya genelinde etkisini devam ettiren Covid-19 pandemi tedavisinde kullanılan Favipiravirin sentezi ve üretimine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Kulu, “ Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Altundaş hocamla “İlaçta Yerelleşme ve Millileşme” hedefine uygun olarak Covid-19 tedavisinde kullanılan favipiravirin daha ekonomik, çevre dostu ve endüstriyel üretim koşullarına uygun şartlarda prosesini geliştirme çalışmalarını sürdürmekteyiz.  İlaç Ar-Ge ve Ür-Ge`sinde hem akademik hem de endüstriyel tecrübeye sahip olan proje ekibimiz var. Favipiravir için geliştirmekte olduğumuz yöntemleri çok yakında proje ortağı olduğumuz T.C. Milli Savunma Bakanlığına sunacağız. Favipiravir için geliştirilmekte olan bu yeni yöntemin FDA ve TİTCK gibi ulusal ve uluslararası ilaç otoritelerinin regülasyonlarına uygunluğunun yanı sıra mevcut yöntemlere göre çok daha ekonomik olması için hazırlıklar yapmaktayız. Bu çalışmalar sonucunda, tamamen yerli olarak üretimi gerçekleştirilen ilacın ülkemizde ve dünyada kullanıma sunulmasını hedeflemekteyiz.” dedi.   


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