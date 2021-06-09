Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Kocaeli Karadeniz İlçesi Raporu





Kocaeli'nin Karadeniz sahilinde Kefken bölgesine Kocaeli Karadeniz ilçesi adı ile yeni bir ilçe kurulması ile ilgili yarın Kocaeli'ye gelecek Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’a hitaben yazdığım makalem, okurlarımızdan büyük ilgi gördü ve gündem oluşturdu. Kocaeli büyükşehir belediye başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile Gebze Belediyesi’nin basın mensupları için düzenlediği Sahur programında Kocaeli Karadeniz ilçesinin kurulması ile ilgili soru sorup Kocaeli sahiline 59 kilometre kıyısı olan Kocaeli'ye neden yeni bir ilçe kurulması gerektiğini sebepleri ile anlatmaya çalıştım.

Başkan Karaosmanoğlu bu konuda tıpkı Gebze sığırlık merası Yörükleri ile ilgili yaptığımız yayın ve araştırmaları örnek göstererek yayın yapıp Cumhurbaşkanına rapor hazırlamamızı istedi. Bizde bu konuda üzerimize düşeni yapacak, Kocaeli Karadeniz ilçesi kurulması ile ilgili bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına göndereceğiz.

NEDEN KARADENİZ İLÇESİ?

Karadeniz’e yeni bir ilçenin kurulması için sebeplerini maddeler halinde burada anlatmak istiyorum.

**Kocaeli’nin artık kabuğunu kırması gerekiyor. Kocaeli’yi bundan sonra Karadeniz’e doğru açmak gerekiyor. Çünkü Nüfusumuz 2 Milyona yaklaştı ve yeni yaşam alanları oluşturmalıyız.

**Kocaeli’nin Karadeniz’e 59 kilometre kıyısı var. Ancak en yakın İlçe kandıra 35 kilometre uzaklıkta. Emekli nüfus bu bölgeye yönlendirilebilir.

**Karadeniz kıyısı tarım ve hayvancılığa uygun bir bölge. Buraya yerleşecek emekli nüfus tarım ve hayvancılıkla uğraşabilir, böylece tarım ve hayvancılığa katkı sunulabilir.

**Yeni açılım projesi Kocaeli’yi büyük ölçüde rahatlatacak.

**Giresun Adası’ndan bile daha güzel olan Kefken Adası Karadeniz’in ikinci adası konumunda. Böylelikle burası da değerlendirilmiş olacak.

**Peki ya ismi neden Karadeniz? Burada ki önemli tatil beldelerinden Kefken, Cebeci, Kerpe gibi yerlerden birinin isminin verilmesi diğerlerini küstürebilir. Bu nedenle Karadeniz’e hakim olması sebebiyle yeni kurulacak ilçenin adı Karadeniz olmalıdır. Gebze’den nasıl dört ilçe çıktıysa, 200 bine yakın nüfusun yaşayabileceği, uydu kentlerin olduğu yeni bir İlçe Kocaeli’ye rahatlık kazandıracaktır.

İRCİCA İFTAR PROGRAMI

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi İRCİCA tarafından İstanbul Topkapı Sarayı’ndaki Konya lezzet lokantasında düzenlen iftar yemeğine katılarak, uzun süredir görüşemediğimiz bir çok dost ve arkadaşla birlikte, iftar sofrasını paylaşıp ramazan coşkusu yaşadık.

İrcica Direktörü Sayın Halit Eren misafirleri ile yakından ilgilendi.