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“Cumhuriyet Koşusu” için başvurular başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu” için kayıtlar başladı.

'Cumhuriyet Koşusu” için başvurular başladı

11 Ekim 2019 Cuma 13:59

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleştireceği “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu ” için geri sayım başladı. Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında yapılacak olan koşu için resmi internet sitesi olan www.kocaeligencfest.com adresinden ödüllü koşu için kayıtlar alınmaya başladı.

SEKAPARK’TA BAŞLAYACAK

Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yedincisi gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Koşusu, bayan ve erkek olmak üzere iki kategoriden oluşacak. 4 kilometrelik koşuyla yapılacak organizasyon 26 Ekim Cumartesi günü 10.30’da Sekapark’ta başlayıp Uluslararası Fuar Merkezi’nde son bulacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirecek.


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