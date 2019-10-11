“Cumhuriyet Koşusu” için başvurular başladı

SEKAPARK’TA BAŞLAYACAK
Bu yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yedincisi gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Koşusu, bayan ve erkek olmak üzere iki kategoriden oluşacak. 4 kilometrelik koşuyla yapılacak organizasyon 26 Ekim Cumartesi günü 10.30’da Sekapark’ta başlayıp Uluslararası Fuar Merkezi’nde son bulacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen koşu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirecek.