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Dadaşlardan Bıyık ve Yaman’a Destek

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, dernek ziyaretleri kapsamında Darıca Erzurumlular Derneği’ne konuk oldu. Erzurumlular salona sığmazken Bıyık’ı bağırlarına bastılar.

Dadaşlardan Bıyık ve Yaman'a Destek

19 Mart 2019 Salı 13:28

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, dernek ziyaretlerini sürdürüyor. Darıca’daki bütün derneklere tek tek ziyaretlerde bulunan Bıyık, Darıca Erzurumlular Derneği’ne de misafir oldu. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’la birlikte Dadaşlara konuk olan Bıyık, büyük bir coşkuyla karşılandı.

DESTEĞİNİZE İNANIYORUM

Darıca Erzurumlular Derneği’nde Dadaşların misafiri olan Bıyık’a Erzurumlular büyük ilgi gösterdi. Milletvekili Cemil Yaman ve meclis üyesi adaylarıyla Erzurumlular Derneği’ni ziyaret eden Bıyık, gördüğü ilgi ve sıcaklık nedeniyle Erzurumlulara teşekkür etti. Erzurumluların AK Parti’ye her zaman büyük destek verdiğini ifade eden Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinde de aynı desteğin süreceğine inandığını ifade etti.

“VATANDAŞIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ”

Slayt eşliğinde seçim beyannamesindeki projelerini anlatarak Erzurumlulardan destek isteyen Bıyık, “Seçim beyannamemizi hazırlarken merkezimize insanı koyduk. Hangi mahallede neye ihtiyaç varsa ona göre projeler hazırladık. Amacımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Vatandaşlarımızın önceliği neyse onlara ağırlık vereceğiz. Bir mahallede sokakta çukur varsa önce o çukuru kapatacağız. Toplumun her kesimini kapsayan projeler hazırladık” dedi.

YAMAN, “ADAYIMIZA GÜVENİYORUZ”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da Erzurumlulardan Bıyık için destek isteyerek, “Belediye başkan adayımız Darıca’yı karış karış biliyor. Biz kendisini tanıyor ve güveniyoruz. Elinden ve dilinden emin olduğumuz biri. Darıca’yı gönül rahatlığıyla teslim edebileceğiniz bir isim. Yıllardır ilçe başkanı olarak Darıca’ya birçok yatırımın gelmesi için takipçi oldu, çalıştı. Belediye başkanı olarak da Darıca’ya önemli hizmetler yapacağına inanıyoruz” dedi.

 

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