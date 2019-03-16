Dalkılıç’a Kabe’den Destek

Dilovası halkı bu yerel seçimde Saadet Partisi Adayı Ercan Dalkılıç’a yoğun ilgi gösteriyor. Yıllardır alamadıkları hizmetleri Saadet Partisi’nin dürüst yönetiminde olacağına inandıklarını Dalkılıç’a verdikleri destekle ilçe halkı gösteriyor.

İlçe halkını kapı kapı ziyaret ederek dertlerini dinleyen, isteklerini öğrenen Dalkılıç, “Halkımızın dertlerini biliyoruz. İlçemizin problemlerini de biliyoruz. İstanbul ve Kocaeli arasında olmasına rağmen hala altyapı gibi sorunları yaşayan ilçemize en güzel hizmeti vereceğiz. İlçe halkımızın insanca yaşayabilmesi için, hakettiği değeri görebilmesi için belediyeyi birlikte yöneterek, israfa izin vermeden, “Rüşvet veren de, alan da mel’un’dur!” Düsturunu belediye başkanlığı kapısına asarak, bütün yolsuzluklara engel olacağız.” dedi.