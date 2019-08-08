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Darıca Bayrama Hazır

Darıca Belediyesi Kurban Bayramı öncesi bayram hazırlıklarına devam ediyor. Yetkililer bayram boyunca ekipler tarafından kontrol ve denetimler yapılacağını söylerken, Balçık Köyü’ndeki mezarlıklara gitmek isteyen vatandaşlar için de ilçeden araçlar kaldırılacak.

Darıca Bayrama Hazır

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:06

BIYIK KURBAN ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların huzur içinde bayramı geçirmesi adına Darıca Belediyesi’nin hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Bayramoğlu Mahallesi’nde kurulan Kurban Pazar Alanında incelemelerde bulunan Başkan Bıyık, gerek kurban satış alanında ve gerekse kurban kesim noktalarında tüm eksikliklerin giderildiğini ve bayram boyunca uzman ekipler tarafından sürekli olarak kontrol ve denetimler yapılacağını söyledi.

KENT BAYRAMLAŞMASI İKİNCİ GÜN

Başkan Bıyık, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm camilerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını, Zabıta ekipleri tarafından fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında aralıksız bir şekilde denetimlerin sürdüğünü, ayrıca bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini söyleyerek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Darıca’da Kent bayramlaşması bayramın ikinci günü yapılacak saat 11:00’da Darıca Çınaraltı’nda yapılacak, arefe günü ise ilçedeki şehitlikler ziyaret edilecek.

MEZARLIKLARA ARAÇ KALDIRILACAK

Darıca Belediyesi Balçık Köyü’ne defnedilen Darıca’lı vatandaşların yakınları için arefe günü ile bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri araç kaldıracak. Araçlar arefe günü ve bayramın ikinci günü saat 10:45 ve 15:30’da, üçüncü ve dördüncü günleri ise sadece 10:45’te tek sefer yapacak.  Dört gün boyunca Cumhuriyet Meydanı’ndan kalkacak otobüsler İstasyon Caddesi Tarihi Çınar karşısı, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Darıca Park Avm, Bahçelievler Camii, Yayla Pastanesi, Nenehatun Mahallesi Hakmar Önü, Armedica Göz Hastanesi, Deniz Yıldızları Ortaokulu ve Fatih Merkez Camii duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı’na götürecek.  Otobüs güzergahı ve durakları için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0549 737 60 24 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.

 

 

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