Darıca Protokolü Bir Araya Geldi

İftar yemeğine Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Bnb. Erhan Yeşil, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, AK Parti Darıca ilçe Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP İlçe Başkanı Yakup Törk, GTO Başkanı Nail Çiler’in yanı sıra bölgemizde görev yapan gazeteciler ve diğer protokol üyeleri katıldı

Darıca Belediyesi Teras Cafe & Restaurant’ta düzenlenen iftar programında söylenen ilahiler eşliğinde yenilen iftar yemeğinin ardından İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç, Ramazan ayının tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, yemek duası yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise davetlerine icabet eden misafirlerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında “ Bu güzel ortamda bizleri buluşturan Rabbim’e şükürler olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi hiç bir zaman bozmasın. Mübarek Ramazan ayının ülkemize ve islam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum, Rabbim öncelikle Kadir Gecesine ardından da Ramazan Bayramı’na hep birlikte sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ulaştırsın diyorum, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise yaptığı selamlama konuşmasında Ramazan ayının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunurken, “Darıca ailesinin bu akşam burada buluşmasını sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ramazanın büyük bir feyzi var. Ramazan ayı sadece aç kalmak anlamına gelmiyor. Yardımsever duygusunun geliştiği, aç ve açıkta kimsenin kalmaması gereken bir ay, küskünlüklerin son bulduğu ve dargınlıkların sona erdiği bir aydır. Ramazan ayınızı tebrik ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.