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“Darıca sağlıkta merkez olacak”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti. Işık, “Bu hastane sağlıkta marka olacak” dedi.

'Darıca sağlıkta merkez olacak”

14 Mart 2019 Perşembe 16:31

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek hastaları ziyaret ettiler. Hastanede tedavi gören hastalar ve yakınlarına geçmiş olsun ziyaretleri gerçekleştiren Işık ve Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da eşlik etti.

SAĞLIKTA MERKEZ OLACAK

Farabi Devlet Hastanesi’nin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne dönüştürülmesinin ardından yeni kadrolar ve hastaneye yapılacak yeni yatırımlar hakkında Başhekim Mustafa Güneş’le bir değerlendirme toplantısı düzenleyen Işık, “Farabi Devlet Hastanesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne dönüştürülerek üniversite hastanesi statüsüne kavuştu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi süreç içerisinde oturacak. Yeni kadro atamaları zamanla gerçekleşecek. Profesörler, doçentler ve yeni uzmanlar ile ileri ameliyatlar için şehir dışına gitmeye gerek kalmayacak. Fatih Devlet Hastanesi, Çayırova’ya yeni yapılacak devlet hastanesi ve Dilovası Devlet Hastanesi de Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne entegre olacak. Süreç tamamlandığında Darıca sağlıkta merkez olacak” dediler.

FARABİ’YE YENİ EK BİNA MÜJDESİ

Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni yapılacak sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Işık, “Farabi Hastanemiz yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda hizmet veriyor. Acil tarafındaki boş alana aynı büyüklükte yine yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alanda yeni bir ek bina inşa edilecek. Yeni binada kalp damar, anjiyo ve onkoloji gibi hastalıklarda ameliyathaneler de olacak. Aynı şekilde Darıca Ağız Diş Sağlığı Merkezi’ni de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne dönüştüreceğiz” dedi.

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