DARICA SAVUR’A İFTAR SOFRASI KURDU

Savur Kaymakamı ve Savur Belediye Başkan Vekili İdris Koç’un yanı sıra, Gazeteci Turgay Güler, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteciler Yusuf Ziya Cömert, Ahmet Kekeç ve ilçe halkının katılımıyla birlikte gerçekleşen iftar programında tam bir dostluk ve kardeşlik havası yaşandı.

DARICA BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

İftar yemeğinin ardından hep birlikte el açıp ülkemizin birlik ve beraberliği için dua edilirken, yemeğin ardından bir selamlama konuşması yapan Savur Kaymakamı ve Savur Belediye Başkan Vekili İdris Koç ‘Ramazan ayının bereketini yaşadığımız bu güzel akşamda, dostluk ve kardeşlik duyguları içinde, ekmeğini bölüşen güzel insanları bir arada görmenin keyfi bir başka. Bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen kardeş belediyemiz Darıca Belediyesi ve Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ilçe halkımız adına teşekkür ederiz. Savur’a hizmet için çabalayan değerli başkan ve ekibine şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

VATANIMIZIN HER KARIŞ TOPRAĞINA HİZMET ETMEK ŞEREFTİR

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise yaptığı selamlama konuşmasında Savur halkı ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum danışmanı olarak atandığımız ve gönül köprüsü kurduğumuz Mardin'in Savur ilçesinde halkımız ile iftarımızı yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hayat paylaştıkça güzeldir, bizlerde bu akşam Darıca’lı vatandaşlarımızın sofrasını sizlerle paylaşıyoruz. Darıca’dan sizlere selamlar getirdik. Türkiye Cumhuriyetinin her bir metrekaresi bizimdir ve burada yaşayanlar bizim kardeşimizdir. Gönül köprüsü kurduğumuz Mardin Savur'lu hemşerilerimiz ile bundan sonrada sık sık bir araya gelerek hizmet noktasında çalışmalar yapacağız.

GENÇLER İÇİN SPOR KOMPLEKSİ

Başkan Karabacak konuşmasında Savur’lu gençlere bir de müjde vererek çok kısa süre içinde ilçeye bir spor kompleksi kazandıracakları müjdesini verdi. Başkan Karabacak, “ gençlerimiz maalesef sosyal, kültürel ve sportif anlamda hizmet alamamış. Bizler artık bu bölge insanımız da her yönden kendini geliştirip, ülkemize ve milletimize en iyi şekilde hizmet edecek şekilde yetişsin istiyoruz. Yeterli değil ama bir başlangıç olacağı düşüncesiyle yakın bir zamanda spor kompleksimizin temellerini atacağız. Spor Kompleksinin Açılışında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarımızı Savurlu vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Diğer projelerimizle birlikte sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.” diyerek ilçe halkına hayırlı ramazanlar diledi.

EN SIRADIŞI SAVUR’DAN CANLI YAYINLANDI

Başkan Karabacak’la bilrlikte Savur’daki iftar programına katılan Gazeteci Turgay Güler, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteciler Yusuf Ziya Cömert ve Ahmet Kekeç iftar programının ardından sevilen ekranların sevilen programı En Sıradışı’nı Başkan Karabacak’ında katılımıyla Savur’dan canlı olarak yayınladılar.

Başkan Karabacak ve beraberindekiler Savur Programı öncesinde Mardin Valisi olan ve aynı zamanda Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüten Mustafa Yaman ile bir süre görüşerek Mardin’de devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alırken, iftar programı öncesinde de esnaf ziyareti yaparak hasbihal ettiler.