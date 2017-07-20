Darıca Siirt'lileri Ağırladı

Siirt Yöresi Folklör gösterileri izleyiciler tarafından beğeniyle izlenirken, gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Siirtliler Dernek Başkanı Paşa Kaya, “bu güzel gecede sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece memnunum. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Siirt’i en iyi şekilde temsil etmek için dernek olarak hazırlandık. Gecemizin hazırlanmasında emeği geçen bütün hemşerilerime ve bizlere bu güzel ortamda memleketimizi tanıtma fırsatı veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

UYGARLIKLARIN BEŞİĞİ SİİRT

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında “Değerli emniyet müdürümüz, değerli milli eğitim müdürümüz, çok kıymetli Siirtliler dernek başkanımız, değerli yönetimi, dernek başkanı arkadaşlarım, siyasi partilerin değerli ilçe başkanları, saygı değer hanım kardeşlerim, değerli beyler, Siirtliler hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Ülkemizin bütün güzelliklerini görme fırsatı yakaladığımız bu güzel programlarda sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Uygarlıklar beşiği, Anadolu’nun ilk durağı, tarihi bereketli toprakları, zengin kültürü, eşi bulunmaz manevi atmosferi ile misafir ettiği medeniyetlerden esinti taşıyan, üç dilin senfonik kardeşliğin şekillendiği küçük ama medeniyetler şehri Siirt. Evet bir gönül birlikteliğinde Darıca’dan, Kocaeli’den ve ülkemizin değişik illerinden, ilçelerinden şehrimize gelen insanlarımızın bir olduğu, harman olduğu, dilimizin kültürümüzün lehçemizin paylaşıldığı, folklörümüzün paylaşıldığı Darıca’dan herkese selamlarımı sunuyorum. Siirtli hemşerilerim tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şöyle Siirt’e doğru gidelim, Dicle havzasından, Botan çayı ile Reşan Çayı arasında yedi tepenin yamaçları arasında kurulu olan şehir Siirt. Yeni yılın güneşi hocamın başına düşmedikçe neyleyim o güneşi diyen İbrahim Hakkı Hazretleri ile, Aşık Yunus ve Veysel Karani’yi barındıran Siirt. Bu akşam Türkiye’nin inanç merkezi, köklü tarihimizin başkenti Siirt’teyiz. Ulu Camisiyle, battaniyesi ve Jilkan Kilimi ile Billoris Kaplıcaları, Saat Kulesi, Derzin Kalesi, Hadervis Kilisesi, Baton Çayı ve yeşil altın diye tabir edilen fıstığı ve büryan kebabı, yoğurtlu ve sarmısaklı köftesi, Siirt Dolması namı diğer Arap Dolması, un helvası ve haşılı ile lezzet durağı Siirt’teyiz bu akşam. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyoruz ve en kötü günümüz böyle olsun diyoruz, bütün Siirtli hemşerilerimi, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Programa katılan protokol üyelerin Siirtliler Derneği tarafından plaket takdimi yapılırken, gece yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.