Darıca'da AK Parti'ye yoğun ilgi

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla 24 Haziran seçimleri öncesi başlatılan yeni üye çalışması tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yakından takip ettiği çalışmada partiye yeni olanların sayısı bini geçti.

DARICA’DA AK PARTİ’YE YENİ ÜYE OLANLARIN SAYISI SON DÖNEMDE BİNİ GEÇTİ





AK Parti Darıca İlçe Başkanlığının başlattığı yeni üye çalışması kapsamında her mahalleye üye standı kuruldu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmada AK Parti’ye Darıca’da son dönemde üyelik başvurusunda bulunanların sayısı bini geçti. İlçe Başkanı Bıyık da mahallelerdeki stantları ziyaret ederek üyelik başvurusu yapan vatandaşlarla birebir görüşerek sohbet ediyor.

SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR