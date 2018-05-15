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Darıca'da AK Parti'ye yoğun ilgi

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla 24 Haziran seçimleri öncesi başlatılan yeni üye çalışması tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da yakından takip ettiği çalışmada partiye yeni olanların sayısı bini geçti.

Darıca'da AK Parti'ye yoğun ilgi

15 Mayıs 2018 Salı 15:27

 DARICA’DA AK PARTİ’YE YENİ ÜYE OLANLARIN SAYISI SON DÖNEMDE BİNİ GEÇTİ

AK Parti Darıca İlçe Başkanlığının başlattığı yeni üye çalışması kapsamında her mahalleye üye standı kuruldu. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatları doğrultusunda başlatılan çalışmada AK Parti’ye Darıca’da son dönemde üyelik başvurusunda bulunanların sayısı bini geçti. İlçe Başkanı Bıyık da mahallelerdeki stantları ziyaret ederek üyelik başvurusu yapan vatandaşlarla birebir görüşerek sohbet ediyor. 
SAYI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Darıca’nın bütün mahallelerinde çeşitli noktalarda oluşturulan üyelik stantlarında gün boyu vatandaşlara parti broşürleri dağıtılıyor ve vatandaşların aynı zamanda sorunları da dinleniyor. İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da seçim çalışmalarından arta kalan zamanlarda bizzat stantları gezerek vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıyor. Üyelik çalışmasına başladıkları günden beri vatandaşların ilgisinden memnun oldukların kaydeden Bıyık, “Stantları kurduğumuz ilk günden beri vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Bugüne kadar üyelik başvurunda bulunanların sayısı bini geçti. Vatandaşlarımız AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha fazla güveniyor. Sadece Türkiye’nin değil bütün dünya mazlumlarının umudu olarak AK Parti’yi ve liderimiz Erdoğan’ı görüyorlar. İnanıyorum ki 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde de vatandaşlarımız AK Parti’ye en güçlü şekilde destek verecek” diye konuştu.
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