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DARICA’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI

Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı dolayısıyla Darıca’da çeşitli etkinlikler gerçekleşirken Darıca Belediyesi, üstü açık moral otobüsüyle 29 Ekim coşkusunu mahallelere taşıdı. Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, otobüsle vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

DARICA'DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI

29 Ekim 2020 Perşembe 14:14

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı Darıca’da coşkuyla kutlandı. Darıca sahilde bulunan tören alanında gerçekleşen kutlamalara Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve gaziler katıldı.

ÇALIK VE BIYIK TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Atatürk anıtı önündeki tören Saygı Duruş ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken ardından Darıca genelinde okullarda gerçekleşen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tebrikleri kabul ederek törene katılanların bayramını kutladı. Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

ŞEHİR TURU İLE COŞKU MAHALLELERE TAŞINDI

Törenin ardından Darıca Belediyesi’nin hazırladığı üstü açık moral otobüsü bando eşliğinde şehir turu atarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu mahallelere taşıdı. Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, üstü açık otobüse binerek vatandaşları selamladı ve bayramlarını kutladı. Darıcalılar da ellerinde Türk bayraklarıyla evlerin balkonlarından coşkuya eşlik etti. Bando takımı konser vererek Darıcalılara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

BIYIK: “CUMHURİYETİ GELECEĞE DAHA GÜÇLÜ TAŞIYACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıcalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken “Bağımsızlığımızın nişanesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 97’nci yıldönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve onurlu mücadeleye destek veren yüreğinde bağımsızlık aşkı ve vatan sevdası olan kahraman milletimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin 100. Yılına doğru koşarken Türkiye, her zamankinden daha güçlü ve emin adımlarla geleceğe yürüyor. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü bir şekilde taşıyacağız” dedi.

 



























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