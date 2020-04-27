Darıca’da dolu dolu Ramazan

Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan için dolu dolu bir program hazırladı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı nedeniyle toplu etkinlikler iptal olurken Darıca Belediyesi, sosyal medya üzerinden Ramazan etkinlikleriyle vatandaşların evlerine konuk olacak.

Darıca Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan için Darıcalılara sürpriz programlar hazırladı. Bir yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını aksatmadan gece gündüz sürdüren Darıca Belediyesi, bir yandan da 11 ayın sultanı Ramazan’ın ruhuna uygun yaşanması için çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYINLANACAK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan Darıcalıların Ramazan coşkusunu evlerinde yaşamaları için adım atan ve 7’den 70’e herkes için program hazırlayan Darıca Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerinden olan orta oyunları ve Hacivat ile Karagöz gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve sohbet programlarıyla da Darıcalılara dolu dolu bir Ramazan yaşatacak. 2 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30’da Hacivat ile Karagöz gösterisi ile başlayacak olan Sosyal Medyada Ramazan etkinlikleri, 3 Mayıs Pazar günü saat 18.30’da Orta Oyunu ile devam edecek ve bütün programlar sosyal medyadan canlı yayınlanacak.

KADİR GECESİ’NE ÖZEL PROGRAM

Orta oyunları ve Meddah gösterilerinin yanı sıra Kur’an tilaveti ve sohbet programlarıyla da Darıcalıların Ramazanı ruhuna uygun bir şekilde geçirmesi sağlanacak. 5 Mayıs Salı günü İlahiyatçı Yazar Vehbi Karakaş saat 18.30’da sohbet programıyla Darıcalılarla buluşacak. Emek Merkez Cami Kayyımı Haydar Gültekin, İlahiyatçı Yakup Ayaz, Osmangazi Kuran Kursu Öğreticisi Fahrettin Atıcı ve Erenler Cami Uzman İmam Hatibi İlyas Şahan, Kur’an tilavetiyle Darıcalılara Kur’an ziyafeti sunacak. Kadir Gecesi için de özel bir program hazırlayan Darıca Belediyesi, Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Mehmet Bilir ve Dursun Ali Erzincanlı’yı Darıcalılarla buluşturacak. 19 Mayıs Salı günü saat 21.00’da başlayacak Kadir Gecesi özel programı da yine sosyal medyadan canlı yayınlanacak.

BIYIK: “RAMAZAN COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 11 ayın sultanı Ramazan’ı ruhuna uygun ve coşkulu bir şekilde geçirmek istediklerini ifade ederek “Bu yıl koronavirüs nedeniyle buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Her zamanki gibi belki bir araya gelemiyor, aynı sofraları paylaşamıyoruz ama kalplerimiz birlikte. Ramazan ayının coşkusunu birlikte yaşamak için birbirinden güzel programlar hazırladık. Bu yıl sosyal medya üzerinden evlerinize konuk olacağız ve Ramazan sevincini yine birlikte yaşayacağız. Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Darıcalı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan bizleri birlik, berberlik ve sağlık içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuşturmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.









